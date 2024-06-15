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精準中西醫合療受對岸矚目　花蓮慈院院長林欣榮跨海分享成果

▲▼花蓮慈濟醫院林欣榮院長（左）及何宗融副院長在主旨論壇分享花蓮慈院推展精準中西醫合療的經驗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼花蓮慈濟醫院林欣榮院長（左）及何宗融副院長在主旨論壇分享花蓮慈院推展精準中西醫合療的經驗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院院長林欣榮6月14日代表中國醫藥研究發展基金會董事長林昭庚，出席在廈門市舉辦的海峽兩岸中醫藥發展與合作討論會。林欣榮院長除在開幕式致詞，並與何宗融副院長在主旨論壇以精準中西醫合療為題，分享近幾年來中西醫跨團隊合作幫助癌症、罕病以及中風等腦傷病人的實例成果；另外在抗惡性腦膠質瘤細胞的新藥研究，已完成第二期臨床實驗。

致力於推動中西醫合療與中藥草研究的林欣榮院長，先於2021年榮獲衛生福利部第一屆玉階獎卓越貢獻獎肯定，今年四月再獲中國醫藥研究發展基金會董事長、中央研究院院士林昭庚頒發「中西醫合療傑出貢獻獎」，並獲聘為基金會首席顧問，14日代表林昭庚董事長，與何宗融副院長參加2024海峽兩岸中醫藥發展與合作討論會。

▲▼花蓮慈濟醫院林欣榮院長（左）及何宗融副院長在主旨論壇分享花蓮慈院推展精準中西醫合療的經驗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

林欣榮院長代表中國醫藥研究發展基金會董事長林昭庚在海峽兩岸中醫藥發展與合作討論會開幕致詞。

林欣榮院長在開幕致詞時，感謝主辦單位國家中醫藥管理局及廈門市人民政府的邀請，以及中華中醫藥學會、中國中醫科學院以及廈門市衛生健康委員會的安排，與會共同探討兩岸中醫藥交流與合作的前景，雙方可以在中醫藥的研究、教育、產業發展等方面相互交流、學習。

林欣榮院長也提到，花蓮慈濟醫院在創辦人證嚴法師的支持下，推動中西醫合療，及中草藥研究行之有年；深刻了解精準中西藥治療可以幫助癌症、難症、罕病以及各種退化疾病的精準治療，特別是針對中風等腦傷病人，透過G-CSF幹細胞療法、針灸、中藥、復健等中西醫合療多方齊下，已幫助許多病人「能醒．能走」。

在對抗惡性腦膠質瘤細胞的新藥研究，林欣榮院長指出，經研究團隊在十多年前發現當歸萃取物成分可以治療癌症，後續合成出單一小分子活性多標靶藥物，結合緩釋錠片，製造出產品Cerebraca® Wafer，藉由緩釋錠片將小分子藥物局部釋放到病灶處，目前已完成第二期臨床實驗。

▲▼花蓮慈濟醫院林欣榮院長（左）及何宗融副院長在主旨論壇分享花蓮慈院推展精準中西醫合療的經驗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

林欣榮院長代表中國醫藥研究發展基金會董事長林昭庚在海峽兩岸中醫藥發展與合作討論會開幕致詞。

在COVID-19疫情期間，花蓮慈濟醫院中西醫研究團隊合作以中草藥研發的淨斯本草複方，不同西藥的一個標靶，林欣榮院長指出，淨斯本草複方有四個標靶，抑制接觸、破壞病毒進入細胞及複製的酵素、以及提升對抗情緒壓力的能力。三年多來，持針對淨斯本草成分進行動物及細胞實驗結果顯示，在小鼠具有健康維持、調節生理機能、增強體力等潛力，並發表多篇文章於國際知名期刊，近年也針對丹參、艾葉等植物幹細胞進行抗癌抗老化研究也有亮眼的發現目前技轉開發的淨斯本草系列已有十多種產品。

以罕見疾病為例，常因基因缺陷引起如肌肉萎縮症的titin 基因，林欣榮院長指出，透過中西醫團隊合作，利用基因檢驗進而精確診斷，找到代償基因缺陷的中草藥，來恢復病人的功能，這位病人吃了中草藥後，二星期左右，手腳就可以動起來。

▲▼花蓮慈濟醫院林欣榮院長（左）及何宗融副院長在主旨論壇分享花蓮慈院推展精準中西醫合療的經驗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

何宗融副院長（中）與北京中醫藥大學校長唐志書（左）、 福建中醫藥大學校長李燦東（右），及中藥界多位領袖會談「兩岸中醫藥融合發展」。

之後，林欣榮院長與何宗融副院長在主旨論壇，以精準中西醫合療為題，分享近幾年來，花蓮慈濟醫院中西醫跨團隊合作幫助癌症、罕病以及中風等腦傷病人等許多實例成果；另外在抗惡性腦膠質瘤細胞的新藥研究，已完成第二期臨床實驗。

個案故事中，因為幫助許多病人「能醒．能走」，讓病人及照顧者的生活品質獲得改善，也使得與會的中醫學者專家討論熱絡，接連表示「慈濟的精準中西醫合療，令人感動，是未來人們的健康希望」，林欣榮院長表示，這對於花蓮慈院中西醫合療團隊也是最好的肯定。

在主旨論壇後的圓桌論壇，何宗融副院長與北京中醫藥大學校長唐志書、 福建中醫藥大學校長李燦東，及中藥界多位領袖會談「兩岸中醫藥融合發展」，包過中醫教育及中醫藥產業的未來發展，共同期許未來可結合兩岸中醫藥學的智慧，將中西醫合療推廣至全球，幫助更多的病人。
 

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