中國「涼席」熱銷到法國！　電商7月銷量較上月大漲288%

▲中國涼席在法國熱銷。（圖／翻攝自微博／北京日報）



記者廖翊慈／綜合報導

法國巴黎當地氣溫20日達到31℃，預計本週，西班牙部分地區的溫度將達到44℃。歐洲電商平台ochama的銷售數據指出，今年，不夾腿毛的中國「冰絲涼席」銷量迅速增長，涼席品類在歐洲7月前三週的銷售量，較上月同期「大漲288%」。

▲▼電商平台ochama免費贈送涼席給奧運志願者。（圖／翻攝自微博／北京日報）

據《北京日報》報導，法國許多老房子無法安裝空調，因昂貴的安裝費用也影響了空調的裝機率，空調可能只有幾千歐元，但安裝費就要上萬歐元，不少家庭寧可選擇不裝空調。國外旅行網站甚至推出了「有空調的巴黎飯店」的專頁。

▲▼中國涼席外貿訂單成長。（圖／翻攝自微博／北京日報）



報導指出，一些法國和其他歐洲國家網友也瞄準了中國的降暑神器「涼席」。江蘇一冰絲涼席生產商近期加班加點生產趕工，7月外貿訂單同比上漲達120%。電商平台ochama還推出了免費給奧運志工送涼席的活動，整體銷量也比上月大幅成長。

▲江蘇一涼席工廠趕工製作。（圖／翻攝自微博／北京日報）

公開資料顯示，ochama為中國知名電商「京東 （09618.HK）」旗下的獨立歐洲全渠道零售品牌。歐洲國家的消費者可透過ochama一站式購買，包括食品、3C、母嬰、美妝、家電等在內的全品類商品。