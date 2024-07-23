巴勒斯坦各派別在京簽署《北京宣言》　宣告將結束分裂、加強團結

▲巴勒斯坦各派別在北京舉行第二輪和解談判對話會談。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

巴勒斯坦各派別第二輪和解談判對話會談於21日至23日在北京舉行。包括巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）及巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈瑪斯）在內的14個政治派別均派出代表參與。會後，各派系共同簽署關於結束分裂、加強巴勒斯坦團結的《北京宣言》。

巴勒斯坦聖城大學耶路撒冷研究中心主任阿瓦德表示，法塔赫與哈馬斯在中國的此次會晤「意義重大」，和解需要繼續制定切實可行的方案，而中國可能為巴勒斯坦各派提供一個框架，使各方觀點更加靠近。

阿瓦德強調，以色列不願與法塔赫或哈瑪斯達成任何和解，「巴勒斯坦的持續分裂，只會帶來失敗和孤立，使敵人受益。」

法塔赫中央委員阿扎姆·艾哈邁德透露，法塔赫持「開放心態」參加此項會議，並會認真考慮結束分裂；哈瑪斯政治局成員胡薩姆·巴德蘭則強調，哈馬斯秉持著「積極精神和愛國責任」接受中國邀請，「渴望實現民族團結。」

大陸外交部發言人毛寧稱，中方一貫堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，「支持巴勒斯坦早日實現團結統一、獨立建國。」

毛寧指出，國際法院就巴勒斯坦被佔領土案發表咨詢意見，回應國際社會普遍關切和期待，明確認定以色列持續佔領巴勒斯坦領土違反國際法，以色列有義務立即結束對巴勒斯坦領土的非法佔領，具有重要里程碑意義。

毛寧強調，中國作為負責任大國，積極參與法院審理過程，提交書面意見並出庭作口頭陳述，全面闡述對重要國際法問題的立場。這些立場已經充分體現在法院發表的咨詢意見中。