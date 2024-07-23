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大陸 大陸焦點 特派現場

中方促成《北京宣言》簽署　陸外交部：為巴勒斯坦人民帶來希望

▲巴勒斯坦各派別在北京舉行第二輪和解談判對話會談。（圖／翻攝央視）

▲巴勒斯坦各派別在北京舉行第二輪和解談判對話會談。（圖／翻攝央視）

記者蔡儀潔／綜合報導

巴勒斯坦各派系今（23）日在北京共同簽署《北京宣言》，大陸外交部下午回應稱，最核心的成果是明確巴解組織為巴勒斯坦人民唯一合法代表；最突出的亮點是圍繞加沙戰後治理，組建臨時民族和解政府達成一致，「為巴勒斯坦人民帶來了寶貴希望。」

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝大陸外交部）

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝大陸外交部）

據大陸外交部新聞發言人毛寧介紹，應中方邀請，巴勒斯坦14個派別高級別代表於21日至23日在北京舉行和解對話。中共中央政治局委員、外交部長王毅出席了和解對話閉幕式並致辭，巴各派簽署了關於結束分裂、加強巴勒斯坦民族團結的《北京宣言》。

毛寧指出，這是巴勒斯坦14個派別首次齊聚北京舉行和解對話，為飽受苦難的巴勒斯坦人民帶來了寶貴希望。

毛寧稱，該份「宣言」高度讚賞中國為支持巴勒斯坦人民權利、結束分裂、統一巴立場所做的真誠努力，強調應在聯合國主持下，召開地區和國際廣泛參與的具有充分授權的國際會議，認為北京對話展現了積極和建設性的精神，同意在巴解組織這一巴人民唯一合法代表的框架下，實現涵蓋所有派別的民族大團結。

毛寧表示，此次對話最重要的共識，就是實現所有14個派別的大和解、大團結；最核心的成果，就是明確巴解組織是巴勒斯坦人民唯一合法代表；最突出的亮點，就是圍繞加沙戰後治理，組建臨時民族和解政府達成一致；最強烈的呼籲，就是要根據聯合國有關決議，實現巴勒斯坦真正的獨立建國。

王毅外長今日在致辭中，針對當前加沙衝突困境，提出三步走的中方倡議，第一步是推動加沙地帶盡快實現全面持久、可持續停火，確保人道援助和救援順暢准入；第二步是秉持「巴人治巴」原則，攜手推進加沙戰後治理；第三步是推動巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，並著手落實「兩國方案」。

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