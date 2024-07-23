烏外長訪華、巴勒斯坦派系和解...　牛彈琴：中國外交「有點不一般」

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸近期外交動作頻頻，官媒旗下自媒體「牛彈琴」指出三件事可見「有點不一般」，分別為烏克蘭外長訪華、巴勒斯坦兩大派別北京會晤及南海焦點問題開始降溫。

▲巴勒斯坦各派別在北京舉行第二輪和解談判對話會談。（圖／翻攝央視）

「牛彈琴」於今（23）日發表題為《中國外交，最近有點不一般》的評論文章，具體點出三個外交事件。第一是烏克蘭外長訪華，這是烏俄戰爭爆發以來首次有烏克蘭外長訪華，凸顯了烏克蘭對中國特別看重，尤其是考慮到戰場形勢在變動，以及美國大選出現重大變數的大背景。

文章指出，第二是巴勒斯坦兩大派別北京會晤，在安理會五強中，美國被公認偏袒以色列，英國和法國也不受巴各方信任，俄羅斯則陷於自身的戰場衝突，「中國，也只有中國，才更適合扮演和事佬的角色。」

據央視新聞報導，巴勒斯坦各派別第二輪和解談判對話會談於21日至23日在北京舉行，會後，巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）和伊斯蘭抵抗運動（哈瑪斯）等派系共同簽署關於結束分裂、加強巴勒斯坦團結的《北京宣言》。

▲烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。（圖／路透）

「牛彈琴」指出，第三件事是南海焦點問題開始降溫，中國與菲律賓同意共同管控海上分歧，推動南海局勢降溫。

大陸外交部日前具體闡述了三點原則，包括恢復仁愛礁（仁愛暗沙）無人無設施的原狀；菲方拖走「坐灘」軍艦前，若需要提供生活物資補給，應事先向中方通報，並經現場核查後允許運補，中方將全程監控；如果菲方運送大量建材上艦，試圖建設固定設施和永久哨所，中方絕不接受。

「牛彈琴」總結稱，三件事都事關「戰爭與和平」，在俄烏衝突以及巴以衝突上中國「真是站在和平的一邊」；在南海局勢上，能達成新協議至少說明一點，如果沒有美國的插手挑撥，如果菲律賓真想穩定局勢，南海問題總可以找到和平解決辦法。

文章稱，假設菲律賓也擱淺一艘船在美國島嶼上，美國人會這樣克制嗎？菲律賓還是慶幸中國的善意和耐心吧，「中國外交，總是和為貴。但中國的善意和耐心，應該也是有限度的。」