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時隔11年「翠玉白菜」又要出國了！　明年出訪捷克「故宮百品」特展

▲▼ 事隔11年「翠玉白菜」又要出國了，　明年出訪捷克「故宮百品」特展 。（圖／立委洪孟楷提供）

▲翠玉白菜明年出訪捷克「故宮百品」特展。圖為明年暫定展出開幕式會場。（圖／立委洪孟楷提供）

記者崔至雲／台北報導

時隔11年，國立故宮博物院的國寶翠玉白菜明年又要出國了！故宮博物院與捷克國家博物館合作舉辦的「故宮百品的故事」特展，明年九月將在捷克展出。國民黨立委洪孟楷透露，明年九月將會有百件文物前往展覽，其中包括國人最熟悉的翠玉白菜也將首度到歐洲借展。

國立故宮博物院與捷克國家博物館在今年6月12日簽署展覽合作協議，2025年9月至12月故宮文物將首度赴捷克國家博物館展出，展覽名為「故宮文物百選及其故事（100 objects, 100stories: treasures from the National Palace Museum）」，精選〈清 翠玉白菜〉、〈清院本清明上河圖〉等約百餘件故宮珍品，為台捷友好關係再添里程碑。

▲▼ 事隔11年「翠玉白菜」又要出國了，　明年出訪捷克「故宮百品」特展 。（圖／立委洪孟楷提供）

2014年時「翠玉白菜」曾首次出展到東京，事隔11年，這次「翠玉白菜」將前往歐洲。洪孟楷在臉書分享，「翠玉白菜出國都是大事，細心保護、用力宣傳，讓更多人看到，好嗎？」「這是我們2025年的年度大展！」捷克國家博物館副館長布魯赫（Petr Bruha）笑著回答。

洪孟楷指出，本次出訪捷克，有個重點就是拜訪捷克國家博物館，因為故宮博物院與捷克國家博物館簽訂借展事宜，明年九月將會有百件文物前往展覽，其中包括國人最熟悉的翠玉白菜也將首度到歐洲借展。在上週也才兩院正式完成簽約，因此他們帶著期待跟關心的心情，特別來確認明年的展場動線以及聽取簡報。

▲▼故宮博物院,微解封後現況,翠玉白菜,肉形石,新冠肺炎,三級警戒管制,微解封,降二級,解封,Covid19。（圖／記者姜國輝攝）

洪孟楷也分享代理館長馬丁謝克拉（Martin Sekera）跟副館長的細心解說，讓他們更看見捷克官方在對待故宮文物重視及細心，他們分享，「國家博物館每年都會有一個重點大展，而2025年的年度大展就是九月份的故宮博物院百件文物展」；洪孟楷說，明年也是故宮建院百年紀念，格外具有歷史的意義。也知道這段時間，故宮官方專業策展人士，也會往返確認交流，還有一年多的時間，相信官方都會做好最妥善安排。故宮的文物，就是歷史的見證，也是屬於人類的無價珍寶，期待明年的展覽，讓更多歐洲的好朋友見識到東方藝文之美，讓文化展現零隔閡的國際交流。

▲▼ 事隔11年「翠玉白菜」又要出國了，　明年出訪捷克「故宮百品」特展 。（圖／立委洪孟楷提供）


 

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