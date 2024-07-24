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快訊／日本氣象廳：凱米升級「強烈颱風」　今晚登陸宜花

▲第3號颱風「凱米」24日預測路徑圖。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲第3號颱風「凱米」24日預測路徑圖。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者張方瑀／綜合報導

中度颱風凱米暴風圈今天（24日）清晨觸陸，預估颱風中心於今晚從宜蘭或花蓮登陸，日本氣象廳則預估，凱米可能會在24日晚間18時左右，從宜蘭或花蓮登陸，屆時將達到日本「強烈颱風」標準，瞬間最大風速可達每秒65公尺。

根據氣象廳最新預估路徑圖顯示，凱米今天上午5時位於沖繩縣西表島南南西約140公里的海面上，以每小時約20公里的速度向西北移動。其中心氣壓為950百帕，中心附近最大風速達每秒45公尺，最大瞬間風速達每秒60公尺。

凱米將於今天之後最接近沖繩縣先島群島，很可能會出現線狀降雨帶，猛烈雨勢將持續數小時，光是今天很可能就會降下超過200毫米雨量，至25日為止雨量可能會達到300毫米。

此外，目前石垣島、西表島和宮古島已經測得瞬間風速超過每秒25公尺的強風，颱風在今天傍晚通過時，平均風速將達到每秒30公尺以上，瞬間風速可能超過每秒60公尺，須慎防車輛翻覆、樹木或電線杆倒塌的情況。

日本氣象廳也指出，由於凱米颱風移動速度緩慢，影響時間可能延長。氣象廳預估，凱米颱風可能在今天晚間18時左右，從宜蘭或花蓮登陸，屆時將達到日本「強烈颱風」標準（日本定義：最大風速大於等於44m/s、小於54m/s），中心附近最大風速達每秒45公尺，最大瞬間風速達每秒65公尺。

氣象廳預估，凱米颱風中心可能會在25日凌晨3時至6時之間出海，屆時威力將減弱至日本強颱標準（日本定義：最大風速大於等於33 m/s、小於44m/s）。

不過中央氣象署目前仍維持中度颱風，不排除未來強度有增強趨勢，預估今晚從宜蘭至花蓮之間登陸，今、明兩天各地都要嚴防強風豪雨。

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