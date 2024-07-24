凱米颱風強勢襲台　卓榮泰：未來24小時是非常險峻挑戰

▲凱米颱風來襲，行政院長卓榮泰陪同總統賴清德視導災變中心。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

凱米颱風來勢洶洶，考量越晚風雨越大，24日台灣本島全放颱風假。總統賴清德、行政院長卓榮泰上午視導中央災害應變中心，聽取各任務編組報告災情應對狀況。卓榮泰說，目前風雨狀況大致吻合當初的預估以及工作預判，希望在情資大家掌握正確情況下，未來24小時還是非常險峻的挑戰，「希望大家能密切合作，度過最艱辛的24小時」。

卓榮泰指出，從各組報告中，不管是交通、民生甚至醫療、人力資源各方面，都有確切掌握，希望如實地進行。有提到水庫的調節性放水，也務必要履行各項必要的措施、通知，並選擇適當的時機，要注意安全。

接著卓榮泰提到，關於兵力的問題，國防部也有預備兵力，希望這兵力是備而不用，一旦有需要的時候會請總統指示有效運用，為民眾解決困難。

卓榮泰指出，24小時之後或許颱風會漸漸遠離，但也請指揮中心跟各縣市首長要保持密切合作，希望縣市長能全程坐鎮、親自指揮，颱風過後各種市容、交通的恢復，以及各項大型垃圾清除，是市民所關切的，也展現各地方政府的效率，這也一並請地方政府注意。

卓榮泰說，颱風過後很多民生物資蔬果的供應，也要及時供應上，同時也要注意物價的穩定，希望大家能密切合作，度過最艱辛的24小時。