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社會 社會焦點 保障人權

快訊／凱米撲台+天文大潮！高雄旗津海水倒灌　水淹半顆輪胎高

記者許宥孺、賴文萱／高雄報導

凱米颱風撲台，全台21縣市停班課，高雄旗津近日逢天文大潮，今(24)日上午又淹了。有民眾直擊，旗津輪渡站前方約淹至腳踝，深處則直逼半顆輪胎高，市場內攤販寥寥無幾，但仍有民眾涉水買菜，馬路上有騎士驚險通行。

▲旗津淹水。（圖／民眾提供）

▲高雄旗津遇上天文大潮，今日上午淹水。（圖／民眾提供）

中央氣象署發布海上陸上颱風警報，颱風逼近加上年度大潮，旗津輪渡站、傳統市場今日又發生海水倒灌，水深位於腳裸至半顆輪胎高之間，馬路上不時漂浮著垃圾。

由於今日風勢頗大，不少市場攤商沒有出來做生意，街上人煙稀少，不過仍有民眾冒雨出來買菜買水果。

▲▼旗津淹水。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲水約至腳踝，最深有半顆輪胎高。（圖／民眾提供）

高雄市長陳其邁已示警，今(24)日近中午，適逢大潮，在低窪地區、沿海地區跟旗津等，要特別注意海水倒灌的狀況，提醒民眾在颱風季節期間希望不要到這些沿海地區或者是河川周遭戲水，必須遵守相關在防颱工作的相關的規範，確保自己人身的安全。

水利局針對年度大潮部份表示，今天於最高潮位時發生海水倒灌，造成部分地區道路積水，水利局於上周依潮汐預報設置沙包阻擋海水，並架設移動式抽水機，於海水倒灌期間啟動抽水機，降低路面積水高度，縮小積水範圍。

▲▼旗津淹水。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼民眾冒雨涉水騎車。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼旗津淹水。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼旗津淹水。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼市場攤販寥寥無幾。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼旗津淹水。（圖／翻攝自記者爆料網）

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