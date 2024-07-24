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賀錦麗48小時連創2紀錄！　 美史上僅4位副總統帶職參選總統成功

▲美國副總統賀錦麗競選氣勢強。（圖／路透）

▲美國副總統賀錦麗競選氣勢強。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）接棒拜登角逐民主黨總統候選人，在短短48小時內狂吸超過8000萬美元資金，並獲得黨內許多大佬支持，創下美國歷史上少有的紀錄。若她順利出線，並在11月的大選中擊敗川普獲勝，將在締造歷史；美國史上僅有4位現任副總統在競選總統中獲勝。

賀錦麗在不到48小時內就成為民主黨內的假定總統候選人，在美國歷史上是史無前例的迅速，以往都會有多位黨內人士希望參與角逐，並展開一段互相拉票的過程；然而這次在總統拜登21日宣布退選並支持賀錦麗後，黨內除迅速轉向支持她外，施壓拜登退選關鍵人物之一的眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）也在24小時內表態支持她。

CNN指出，若賀錦麗在11月的美國總統大選中逆轉勝擊敗川普，也將會是非常罕見的情況，因為在美國歷史上，目前只有4位現任副總統在職參選並當選為總統，其中2次還是發生在超過200年前，當時的選舉制度與現在也有所不同。

根據統計，美國歷史上共有49任副總統，其中15人最後當上了總統。當中又有8人是在總統過世後，依法繼任為總統；4人是現任副總統在職參選，成功當選總統，分別為美國國父亞當斯（John Adams）與傑佛遜（Thomas Jefferson）、1837年就任的馬丁范布倫(Martin Van Buren) ，以及1989年就任的老布希（George H. W. Bush）。

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