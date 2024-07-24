　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

維安疏失致川普遇刺！　美特勤局長辭職：我們失敗了

▲美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

川普日前造勢時遭槍擊，根據華郵取得的特勤局局長奇鐸辭職信副本，她今天宣布辭職，並寫道，「我對這次安全漏洞負全責」，「鑑於最近的事件，我抱著沉重的心情做出了辭職的艱難決定」。

美國前總統川普（Donald Trump）7月13日在賓州造勢活動遇襲濺血，成為美國特勤局（US Secret Service）自前總統雷根1981年遇刺中彈之後最嚴重的一次失職。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，奇鐸（Kimberly Cheatle）是資深特勤局幹員，她說在賓州造勢活動上，槍手從明顯未經安檢的屋頂開槍的事件令人無法接受，坦言「責任在我」。

美國總統拜登（Joe Biden）於奇鐸辭職消息見報後不久，發布聲明感謝奇鐸數十年的服務，「她無私奉獻，冒著生命危險保護我們的國家」。拜登也說，計劃盡快任命新局長。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）聞訊後對媒體表示，樂見奇鐸辭職，「現在我們必須收拾殘局，重建美國人民的信任和信心。特勤局在保護總統、前總統和其他行政部門官員方面負有極其重要的責任，我們還有很多工作要做」。

在一票共和黨議員呼籲奇鐸下台後，奇鐸一開始表示不會辭職，將配合對槍擊事件的調查。國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）上週表示，他對奇鐸領軍特勤局的能力「百分之百信任」，總統拜登的發言人也挺奇鐸。

奇鐸昨天赴聯邦眾議院監督暨問責委員會（House Committee on Oversight and Accountability）作證時指出，槍案發生前，已為川普加強維安。

她說：「提供前總統的維安層級早在那場造勢前就已經提升，並且隨著威脅逐步改變而穩步強化。…我們的任務非關政治，而是名副其實地關乎生死。」

但她也說：「我們失敗了。身為美國特勤局長，我為一切維安疏失負全責。…前總統川普7月13日遭暗殺未遂，是特勤局數十年來在工作上最重大的失敗。」

她在聽證會上表示希望繼續任職，並說她是最適合擔任特勤局局長的人選。但幾位民主、共和黨的議員不認同，認為她未能回答有關川普遇刺事件的細節，令人無法信任。

共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）、參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）呼籲奇鐸乾脆下台，稱他們對她領導特勤局的能力失去信心。

多年來，特勤局出包事件不斷。

例如2011年11月，一名男子朝白宮開了至少8槍。時任總統的歐巴馬（Barack Obama）與家人當時並不在白宮，這起事件沒有造成任何人受傷。特勤局幹員一開始以為槍響是施工車輛發出的聲音，4天後才意識到子彈擊中白宮。

2012年，歐巴馬出訪哥倫比亞，提早到達的特勤人員卻被抓包白嫖，妓女向警方投訴，引爆特勤人員性醜聞。

兩年後，歐巴馬出訪亞特蘭大期間，一名曾被逮捕的武裝保全竟然與歐巴馬一起搭電梯。幾天後，1名隨身攜帶小折刀的德州男子翻越柵欄，成功繞過特勤人員，一路闖入白宮。

奇鐸是特勤局第27任局長，也是特勤局的第2位女性領導者，於2022年9月17日宣誓就職。

奇鐸在特勤局工作了超過25年，擔任過各種職務。她在2022年受訪時表示，「在一個男性主導的行業中取得那樣的成就，我了解這並不容易」。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
快訊／嘉義市也宣布了！24日跟進停班停課
快訊／彰化也逆轉停班課！中部4縣市全轉彎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

義大利度假勝地火山噴發！　 西西里島機場關閉

維安疏失致川普遇刺！　美特勤局長辭職：我們失敗了

偷拍美軍航艦停靠釜山港　3中國留學生被捕

拜登宣布：24日將發表退選後首場全國演說

快訊／川普遇刺「堅持不下台」！美特勤局長突改口請辭

國際火線／邪惡兼平庸：總統拜登的「七宗罪」

非裔女報案！美國警察到場「3槍射殺她」　畫面曝光

顧客遍布40國！加拿大廚師網售「自殺工具包」　紐西蘭認定已奪4命

雪梨月台「怪風吹落」嬰兒車　澳父女遭列車輾壓雙亡

囚犯養鱷魚當寵物！　瓜地馬拉砸24億蓋最高級別監獄

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

凱米直衝台灣頭「本島全列陸警」　暴風圈24日早觸陸！嚴防強風豪雨

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

雲豹甲車側撞第一視角曝！小客車女駕駛嚇壞　驚聲尖叫達3秒

發誓最後一次談新青安政策！春藥還是毒藥？5大最激爭議一次看｜地產詹哥老實說完整版 EP215

【萬安演習】台北市道路淨空！車輛靠邊停

義大利度假勝地火山噴發！　 西西里島機場關閉

維安疏失致川普遇刺！　美特勤局長辭職：我們失敗了

偷拍美軍航艦停靠釜山港　3中國留學生被捕

拜登宣布：24日將發表退選後首場全國演說

快訊／川普遇刺「堅持不下台」！美特勤局長突改口請辭

國際火線／邪惡兼平庸：總統拜登的「七宗罪」

非裔女報案！美國警察到場「3槍射殺她」　畫面曝光

顧客遍布40國！加拿大廚師網售「自殺工具包」　紐西蘭認定已奪4命

雪梨月台「怪風吹落」嬰兒車　澳父女遭列車輾壓雙亡

囚犯養鱷魚當寵物！　瓜地馬拉砸24億蓋最高級別監獄

受惠均價上揚與HBM、QLC崛起　2025年記憶體產業營收有望創新高

凱米颱風入侵　會計師欽點災害損失抵減6大類稅負關鍵

和碩擴大墨西哥廠！童子賢曝原因：代工廠以「服務業為核心」

快訊／凱米「開眼」暴風圈今晨觸陸　恐打轉風雨延長

中颱凱米強襲　台鐵今午前對號列車全停駛、高鐵全線正常營運

快訊／颱風來襲地牛翻身！05:36規模4.9地震　14縣市有感

義大利度假勝地火山噴發！　 西西里島機場關閉

維安疏失致川普遇刺！　美特勤局長辭職：我們失敗了

北市已婚女警官「當街擁吻」巡佐　被同仁目擊！不倫交往懲處出爐

中國年輕人流行「吊脖子治療」！長期玩手機電腦　頸椎問題多

多慧分享新學的中文「Ｘ北」　粉絲聽到全嚇壞急喊：安堆！

國際熱門新聞

澳女在巴黎遭5男性侵　手拎內衣、神智不清

遊菲律賓玩跳氣球！女飛上高空重摔斷脖亡

即／才說不下台！美特勤局長突改口請辭

非裔女報案！美國警察到場「3槍射殺她」

偷拍美航艦停靠釜山港　3中國留學生被捕

研究：50年內巴西可能不再適合人類居住

1000人性愛趴「歡淫聲迴盪4天4夜」

瑞士自助式安樂死座艙將上路　價格曝光

拜登將發表退選後首場全國演說

21歲格鬥冠軍正妹遇騷擾！一拳打趴色狼

怪風吹落嬰兒車　澳父女遭輾雙亡

在女同事杯子「偷加精液」！日男判1年6個月

邪惡兼平庸：拜登的「七宗罪」

孟加拉動亂逾百死　馬來西亞派航班撤僑

更多熱門

相關新聞

拜登將發表退選後首場全國演說

拜登將發表退選後首場全國演說

美國總統拜登在做出退選決定後，今天社群媒體X宣布，他將於美東時間24日晚間黃金時段，在白宮橢圓形辦公室發表全國演說。

即／才說不下台！美特勤局長突改口請辭

即／才說不下台！美特勤局長突改口請辭

邪惡兼平庸：拜登的「七宗罪」

邪惡兼平庸：拜登的「七宗罪」

非裔女報案！美國警察到場「3槍射殺她」

非裔女報案！美國警察到場「3槍射殺她」

加拿大廚師網售自殺工具包　紐認定致4死

加拿大廚師網售自殺工具包　紐認定致4死

關鍵字：

川普北美要聞暗殺遇刺特勤局Kimberly Cheatle

讀者迴響

熱門新聞

凱米強襲全台有雨！各地停班課一覽

即／確定了！台中市宣布明天停班課

凱米襲台14間百貨7／24停業

快訊／大逆轉！彰化宣布今天停班停課

巨尾凱米可望開眼　恐花蓮打轉登陸

快訊／破紀錄！5券商通報　台積電違約交割逾2.2億元

快訊／急轉彎！台東24日全縣停班停課

即／凱米風雨驚人！高雄明天停止上班上課

快訊／19縣市豪大雨特報！颱風雨彈炸

18縣市今晚可知「明天是否停班停課！」　2縣市正常上班課

彰縣明上班上課　網罵翻：高雄都放了

即／北市北投區深夜突停電　在地人傻眼

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

新莊水電工觸電亡　兒見爸倒地急報案

13：30警報一響「台北瞬間排空」　震撼空城畫面曝光

更多

最夯影音

更多

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面