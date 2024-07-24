維安疏失致川普遇刺！　美特勤局長辭職：我們失敗了

▲美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

川普日前造勢時遭槍擊，根據華郵取得的特勤局局長奇鐸辭職信副本，她今天宣布辭職，並寫道，「我對這次安全漏洞負全責」，「鑑於最近的事件，我抱著沉重的心情做出了辭職的艱難決定」。

美國前總統川普（Donald Trump）7月13日在賓州造勢活動遇襲濺血，成為美國特勤局（US Secret Service）自前總統雷根1981年遇刺中彈之後最嚴重的一次失職。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，奇鐸（Kimberly Cheatle）是資深特勤局幹員，她說在賓州造勢活動上，槍手從明顯未經安檢的屋頂開槍的事件令人無法接受，坦言「責任在我」。

美國總統拜登（Joe Biden）於奇鐸辭職消息見報後不久，發布聲明感謝奇鐸數十年的服務，「她無私奉獻，冒著生命危險保護我們的國家」。拜登也說，計劃盡快任命新局長。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）聞訊後對媒體表示，樂見奇鐸辭職，「現在我們必須收拾殘局，重建美國人民的信任和信心。特勤局在保護總統、前總統和其他行政部門官員方面負有極其重要的責任，我們還有很多工作要做」。

在一票共和黨議員呼籲奇鐸下台後，奇鐸一開始表示不會辭職，將配合對槍擊事件的調查。國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）上週表示，他對奇鐸領軍特勤局的能力「百分之百信任」，總統拜登的發言人也挺奇鐸。

奇鐸昨天赴聯邦眾議院監督暨問責委員會（House Committee on Oversight and Accountability）作證時指出，槍案發生前，已為川普加強維安。

她說：「提供前總統的維安層級早在那場造勢前就已經提升，並且隨著威脅逐步改變而穩步強化。…我們的任務非關政治，而是名副其實地關乎生死。」

但她也說：「我們失敗了。身為美國特勤局長，我為一切維安疏失負全責。…前總統川普7月13日遭暗殺未遂，是特勤局數十年來在工作上最重大的失敗。」

她在聽證會上表示希望繼續任職，並說她是最適合擔任特勤局局長的人選。但幾位民主、共和黨的議員不認同，認為她未能回答有關川普遇刺事件的細節，令人無法信任。

共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）、參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）呼籲奇鐸乾脆下台，稱他們對她領導特勤局的能力失去信心。

多年來，特勤局出包事件不斷。

例如2011年11月，一名男子朝白宮開了至少8槍。時任總統的歐巴馬（Barack Obama）與家人當時並不在白宮，這起事件沒有造成任何人受傷。特勤局幹員一開始以為槍響是施工車輛發出的聲音，4天後才意識到子彈擊中白宮。

2012年，歐巴馬出訪哥倫比亞，提早到達的特勤人員卻被抓包白嫖，妓女向警方投訴，引爆特勤人員性醜聞。

兩年後，歐巴馬出訪亞特蘭大期間，一名曾被逮捕的武裝保全竟然與歐巴馬一起搭電梯。幾天後，1名隨身攜帶小折刀的德州男子翻越柵欄，成功繞過特勤人員，一路闖入白宮。

奇鐸是特勤局第27任局長，也是特勤局的第2位女性領導者，於2022年9月17日宣誓就職。

奇鐸在特勤局工作了超過25年，擔任過各種職務。她在2022年受訪時表示，「在一個男性主導的行業中取得那樣的成就，我了解這並不容易」。