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落實賴清德「0-6歲國家一起養政策」　政院推4大策略減輕育兒負擔

▲▼教育部國教暑副署長許麗娟。（圖／翻攝自YouTube／行政院）

▲教育部國教暑副署長許麗娟。（圖／翻攝自YouTube／行政院）

記者郭運興／台北報導

教育部今(18日)在行政院會報告「0-6歲國家一起養2.0執行情形」。教育部提出「4大策略」，分別為，「提高0-2歲幼兒托育補助與專班」、「提供公幼平日延長照顧與寒暑假加托服務及試辦臨時照顧服務」、「調整幼兒園師生比，提高教保品質」及「試辦彈性育嬰留職停薪」，來落實總統賴清德政策。行政院也強調，為支持家長養兒育女，透過多種育兒措施，讓政府成為育兒夥伴，為國人打造一個更好的環境，減輕家庭生養負擔。

行政院表示，為了讓年輕家庭安心養兒育女，行政院自107年7月核定「少子女化對策計畫」，並持續聽取各界意見，滾動研議相關措施，讓年輕父母兼顧工作及家庭，並感受到政府的用心與努力。

▼教育部「0-6歲國家一起養2.0執行情形」。（圖／行政院提供，點圖放大）

▲▼教育部「0-6歲國家一起養2.0執行情形」。（圖／行政院提供）

一、「提供60.4萬個平價名額，提高0-2歲托育補助並持續增設2歲專班」

教育部指出，此策略分為三項，第一，統計至今年6月，0至6歲的平價名額約60.4萬個，其中公共化名額計28.1萬名，準公共名額計32.3萬名，較105年增加超過41.6萬個平價名額，中央與地方共同努力盤點空間，並透過經費挹注，增加家長更多選擇托育場域的機會。

教育部指出，第二，為實質減輕家長經濟負擔，除了既有的就學補助及育兒津貼之外，衛生福利部自今年1月起，0-2歲幼兒的公共化及準公共托育補助再加碼，已分別提高至7,000元及1萬3,000元，截至6月計有約6萬名兒童受益。第三，為順利銜接及符應2歲幼兒就學需求，教育部至113年已累計增設1,078班2歲專班，2歲幼兒入園率由計畫實施前的14.7%提高至目前的53%，顯示家長願意將幼兒送托，也保障了幼兒及早就學的權益。

▼教育部「0-6歲國家一起養2.0執行情形」。（圖／行政院提供，點圖放大）

▲▼教育部「0-6歲國家一起養2.0執行情形」。（圖／行政院提供）

二、「支持公立幼兒園辦理平日延長照顧及寒、暑假加托服務，今年暑假超過9成園所開辦，家長每月繳2,000元，費用好負擔」

教育部說，為了支持家庭育兒，教育部從今年1月寒假開始實施，公幼採家長定額繳費，平日期間課後延長照顧服務每日每小時35元；寒、暑假加托服務期間，每月2,000元。而家長繳費不足支應開辦費用者，差額由中央與地方政府共同補助。今年暑假有9成以上公立幼兒園辦理暑假加托服務，參與幼生數約6.5萬名；此外，也鼓勵公共化幼兒園試辦臨時照顧服務，以提供友善家長的教保環境。

▼教育部「0-6歲國家一起養2.0執行情形」。（圖／行政院提供，點圖放大）

▲▼教育部「0-6歲國家一起養2.0執行情形」。（圖／行政院提供）

三、「調整幼兒園師生比『1：12』為幼教40餘年來的重大突破，約7成公共化幼兒園達成，減輕教保人員帶班壓力及提升教保品質」

教育部說，於112年3月宣布，3歲至入國小前幼兒班級，每名教保服務人員照顧的幼生數，調降至12名，每班至多招收24名。公共化幼兒園於去年8月起，以3年為期程漸進實施，目前約7成達成目標。準公共第3期程也將其納為合作要件之一，113學年整備，並已規劃各學年招收人數，以利115學年達成目標。至於一般私幼則尊重園方意願，以鼓勵方式取代強制。

▼教育部「0-6歲國家一起養2.0執行情形」。（圖／行政院提供，點圖放大）

▲▼教育部「0-6歲國家一起養2.0執行情形」。（圖／行政院提供）

四、「試辦彈性育嬰留職停薪，符應家長需求更能友善育兒」
教育部說，為讓更多的父母可兼顧職場與家庭生活，勞動部自今年5月起試辦彈性育嬰留職停薪，勞工可以「單日」、「5日」或「7日」為單位申請育嬰假、申請次數為3次，目前共有89家事業單位參加，勞動部也會透由試辦情形，持續蒐集彙整勞動實務現場問題，作為未來政策推動的參考。

最後，行政院強調，少子女化是國安問題，為支持家長養兒育女，政府設身處地的為父母著想，透過多種育兒支持措施，讓政府成為年輕家庭的育兒夥伴；未來也將持續就少子女化對策相關措施盤點、滾動檢討，為國人打造一個更好的環境，減輕家庭生養負擔。

▼教育部「0-6歲國家一起養2.0執行情形」。（圖／行政院提供，點圖放大）

▲▼教育部「0-6歲國家一起養2.0執行情形」。（圖／行政院提供）

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