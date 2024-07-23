當政府塑膠？擁「鬼屋包租公」攜前妻詐租金補助6位數　惡劣手法曝

▲北市金姓女子與林姓前夫聯手詐領租屋補助。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

記者黃宥寧／台北報導

離婚後仍攜手行惡！北市林姓包租公聯手金姓前妻，從2021年至2023年，以假租客和債務人等14人的個資，偽造租賃契約和金融機構切結書，向北市都發局和內政部國土管理署申請補助，共詐領68萬5000元。士林地檢署依詐欺、偽造文書等罪將這對狡詐夥伴提起公訴。

面對高漲的房租和經濟壓力，政府希望通過補貼措施，幫助低收入家庭和租客緩解租房困境，提升生活質量，因此有了「三百億元中央租金補貼專案計畫」，而標準則是每戶2000至8000元，具體金額依家庭收入、租金水平等來確定。

孰料，年約近60歲林姓包租公，綽號「旺哥」，擁北市四大凶宅之一等3處房產，一處出租給房客，另一處則由他的前妻金姓女子居住。當前租客在轉租他處後，申請租屋補助時卻遭到退件，才發現有人冒用其名義申請補助款，整個案子因此浮出水面。

檢方查出，林男與金姓前妻在2021年1月至2023年10月期間，向政府申請租屋補助，當房客退租後，他們不再具有領取租屋補助的資格，卻利用前房客個資，以及林男放款所獲得的14名友人個資，偽造租賃契約、金融機構切結書及委託申請書，向都發局和國土署申請租屋補貼，陸續獲68萬5000元也匯入2人帳戶爽花。

金女、林男見事跡敗露則坦承犯行，檢方據被害人們證述指出，林男曾用LINE提醒「不要申請租金補助」等證據，依詐欺取財、偽造文書等罪將2人起訴。