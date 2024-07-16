鄭文燦母靈堂被爆設置地點違法　桃市府證實違規6年累計罰27萬

記者黃翊婷／綜合報導

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦涉貪被法院裁定羈押禁見，近日又有人提出質疑，認為鄭文燦母親2020年離世出殯時，竟選在違法的龍巖桃園會館設置靈堂。對此，業者暫無回應，但桃園市政府證實，早在2018年就開始查報裁處，若今年仍未改善，累計開罰金額將達到27萬元。

▲鄭文燦已被收押。（資料照／記者林敬旻攝）

媒體人黃揚明14日在臉書轉分享前時代力量立委候選人林佳瑋的臉書貼文，當時林佳瑋控訴，鄭文燦的母親2020年5月間離世之後，設置的靈堂地點「龍巖桃園會館」被桃園市政府認定為非法殯葬設施，該業者在2019年3月27日被桃園市政府開罰3萬元，並要求「自即日起停止提供消費者使用非法殯葬設施」。

黃揚明感嘆，「現在再回顧這件事，只能說事出必有因。」而桃園市政府也證實，依照殯葬管理條例規定，龍巖桃園會館現址不得設置靈堂，市府自2018年開始查報裁處，若業者今年仍未依行政程序法提出陳述，將依法開罰7.5萬元，累計裁處金額將達到27萬元。

鄭文燦因涉嫌收賄500萬元，被桃園地院裁定羈押禁見，確定至少要羈押2個月，民進黨廉政會隨後宣布將對鄭文燦停權3年。如今過往爭議再被挖出討論，後續會如何發展，仍有待進一步觀察。

▼鄭母過世時，時任總統蔡英文、立法院長游錫堃、內政部長徐國勇皆有到場致意。圖為蔡英文前往鄭母靈堂悼念的畫面。（資料照／記者沈繼昌攝）

