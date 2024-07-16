　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭文燦母靈堂被爆設置地點違法　桃市府證實違規6年累計罰27萬

記者黃翊婷／綜合報導

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦涉貪被法院裁定羈押禁見，近日又有人提出質疑，認為鄭文燦母親2020年離世出殯時，竟選在違法的龍巖桃園會館設置靈堂。對此，業者暫無回應，但桃園市政府證實，早在2018年就開始查報裁處，若今年仍未改善，累計開罰金額將達到27萬元。

▲前桃園市長鄭文燦任內涉貪案，今地院三度開羈押庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭文燦已被收押。（資料照／記者林敬旻攝）

媒體人黃揚明14日在臉書轉分享前時代力量立委候選人林佳瑋的臉書貼文，當時林佳瑋控訴，鄭文燦的母親2020年5月間離世之後，設置的靈堂地點「龍巖桃園會館」被桃園市政府認定為非法殯葬設施，該業者在2019年3月27日被桃園市政府開罰3萬元，並要求「自即日起停止提供消費者使用非法殯葬設施」。

黃揚明感嘆，「現在再回顧這件事，只能說事出必有因。」而桃園市政府也證實，依照殯葬管理條例規定，龍巖桃園會館現址不得設置靈堂，市府自2018年開始查報裁處，若業者今年仍未依行政程序法提出陳述，將依法開罰7.5萬元，累計裁處金額將達到27萬元。

鄭文燦因涉嫌收賄500萬元，被桃園地院裁定羈押禁見，確定至少要羈押2個月，民進黨廉政會隨後宣布將對鄭文燦停權3年。如今過往爭議再被挖出討論，後續會如何發展，仍有待進一步觀察。

▼鄭母過世時，時任總統蔡英文、立法院長游錫堃、內政部長徐國勇皆有到場致意。圖為蔡英文前往鄭母靈堂悼念的畫面。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦母親鄭邱碧回30日晚間在家中辭世，蔡英文總統1日下午低調前往靈堂捻香悼念。（圖／記者沈繼昌攝）

ET快訊
最新畫面！川粉指屋頂狂吼「他在那裡」　槍手爬行開火
可不可「口水手搖飲」女店員慘了！　傳遭求償450萬
快訊／川普遇刺後首公開露面　右耳「包大紗布」
波特王開撕前東家！　索賠195萬結果出爐
319槍傷照曝！　陳水扁：川普耳朵跟阿扁肚子都逃過一劫
民調／民進黨支持度重挫4.3百分點　藍白雙雙回溫
高雄貴婦醉駕又逆向！　凱燕慘被吊扣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

確定了！盧秀燕7／22-31出訪美西　「鐵人行程」狂趕10城市

「319槍傷照」曝！　陳水扁：川普耳朵跟阿扁肚子都逃過一劫

民調／民進黨選後民調重挫4.3百分點　藍白支持度重返兩成大關

鄭文燦母靈堂被爆設置地點違法　桃市府證實違規6年累計罰27萬

川普遇襲冒生命危險做2事　郭正亮：已超越黨派

海鯤號「坐墩5個月」終於出塢浮在港口　後續行程曝光

偷改狼師案時間點？北市稱「誤植」　嗆吳沛憶從沒發言：誰才空白1年

才爆幼兒園性侵案調查慢1年　吳沛憶再抓北市偷改調閱監視器時間點

黃國昌用6頁談「反質詢」定義　拿5綠委當例子：看影片更能快速理解

核三延役有2大前提　鄭麗君：核安確保、解決核廢料問題

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳　國防部：已完成耐熱訓練

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

客人打烊前點餐！店員不爽徒手抓珍珠 可不可喊告

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

紅毛猩猩俐落擰毛巾　一家人逗趣對話全都錄

迷途柴犬被帶到派出所　警化身「狗保母」幫遛！

確定了！盧秀燕7／22-31出訪美西　「鐵人行程」狂趕10城市

「319槍傷照」曝！　陳水扁：川普耳朵跟阿扁肚子都逃過一劫

民調／民進黨選後民調重挫4.3百分點　藍白支持度重返兩成大關

鄭文燦母靈堂被爆設置地點違法　桃市府證實違規6年累計罰27萬

川普遇襲冒生命危險做2事　郭正亮：已超越黨派

海鯤號「坐墩5個月」終於出塢浮在港口　後續行程曝光

偷改狼師案時間點？北市稱「誤植」　嗆吳沛憶從沒發言：誰才空白1年

才爆幼兒園性侵案調查慢1年　吳沛憶再抓北市偷改調閱監視器時間點

黃國昌用6頁談「反質詢」定義　拿5綠委當例子：看影片更能快速理解

核三延役有2大前提　鄭麗君：核安確保、解決核廢料問題

吐口水加料「只是好玩錄影片」　疑可不可女店員道歉：已經受罰了

第三屆真善美傳播研習營開課　堅持為台灣培育未來媒體菁英

川普副手范斯曾撰文：台灣也需要愛國者飛彈

宜蘭岳明國中小「22師生搭帆船環台」擱淺！船嚴重傾斜卡9小時

高圓圓清涼洋裝前後全開　網讚「背肌太美」

萬華男穿「移民署」背心遭撞飛！竟是假冒慣犯　呂秀蓮也受害

每百戶就有2戶買房　上半年六都購屋比創13年新高

高雄男無照酒駕拒測...挨罰18萬扣車　竟回「那就再買一台」

2分鐘警告！川粉指屋頂狂吼「他在那裡」　槍手加速爬行開火

日本國民女神綾瀨遙　從早到晚維持超上鏡狀態

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

政治熱門新聞

詹江村爆：鄭文燦花千萬養冗員　王義川被提拔竟掏空桃園成罪人

鄭文燦母靈堂被爆地點違法　市府證實

民調／民進黨選後民調重挫4.3百分點　藍白支持度重返兩成大關

海鯤潛艦將出塢並持續泊港測試 尚未進入海上測試

黃國昌用6頁談「反質詢」定義

川普冒險做2事　郭正亮：已超越黨派

「319槍傷照」曝！　陳水扁：川普耳朵跟阿扁肚子都逃過一劫

偷改狼師案時間點？北市稱「誤植」

勞基法修正案三讀！　勞工65歲強制退休解禁

才爆幼兒園性侵案調查慢1年　吳沛憶再抓北市偷改調閱監視器時間點

北市幼兒園性侵案20童受害、600部犯案影片　事發一年「狼師還在教」

中共航母威嚇呂宋島被酸演戲　前軍方官員：演給大陸內部人民看

核三延役有2大前提　鄭麗君：核安確保、解決核廢料問題

韓國瑜笑柯建銘如「衝鋒槍」　健保點值協商破局送院會表決

更多熱門

相關新聞

詹江村爆：鄭文燦花千萬養冗員　王義川被提拔竟掏空桃園成罪人

詹江村爆：鄭文燦花千萬養冗員　王義川被提拔竟掏空桃園成罪人

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦因貪汙案遭羈押禁見，而桃園市議員詹江村近期不斷爆料鄭過去「黑歷史」。詹江村今（15日）再度表示，鄭文燦擔任桃園市長時，就巧立名目設立董事長等職位，每年要花1千多萬養冗員。王義川才能擔任董事長，但王卻私下挪用預算「發行股票」，更掏空桃園土地，將最具價值的市產，拿去成立亞洲矽谷新創公司。他批評，王義川給桃園人留下的財務災難，王義川就是桃園的罪人。

批內政部避重就輕　黃國昌談鄭文燦案

批內政部避重就輕　黃國昌談鄭文燦案

分析賴清德下一刀揮向柯文哲　媒體人：讓民眾黨消風是勝利方程式

分析賴清德下一刀揮向柯文哲　媒體人：讓民眾黨消風是勝利方程式

鄭文燦羈押禁見2個月　沈富雄預言「身材變化」

鄭文燦羈押禁見2個月　沈富雄預言「身材變化」

爆鄭文燦當議員就曾「收錢跑票」　詹江村：他差點被「拖去種」

爆鄭文燦當議員就曾「收錢跑票」　詹江村：他差點被「拖去種」

關鍵字：

鄭文燦桃園市政府

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮賓利自撞！40歲前獅子會長拋飛亡

三重警殉職募款　新北警局長稱可領2300萬

日女大生「掀短裙」征服販賣機！20秒片吸780萬觀看

可不可女店員「徒手攪寒天」惡整客人　總部要告了

陸正妹遊泰國遭分屍　34歲男澳門落網！

台灣最強高中生赴美打靶！突喊FxxK CHINA

病毒大爆發！　全家都中鏢

買不雅片改口　黃子佼翻法條求免責

恐有3颱趕進度！　時間曝光

台灣最強高中生繼續開外掛！Twitch大神Kai買房給他住

三重警撫卹金初算僅80萬　遺孀留職停薪養4歲兒

15歲女高燒41度送急診　醫：可怕的是後面

她離婚後中2200萬　前夫提告分到800萬

Joeman新戀情？　現身薔薔影片「被抓包和正妹拉手」

雞蛋「最佳吃法」吸收率飆99%！營養師：一天要吃2到3顆

更多

最夯影音

更多

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳　國防部：已完成耐熱訓練

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面