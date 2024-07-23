快訊／水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

記者林東良／台南報導

受到凱米颱風外圍環流影響及午後對流雲系發展旺盛，23日下午4時多台南市區發生局部強降雨，永康區多處淹水，永大夜市附近道路，積水1、20公分，影響人車通行。

▲受到颱風外圍環流影響及午後對流雲系發展旺盛，23日下午4時多台南市區發生局部強降雨，永康區多處淹水。（圖／記者林東良翻攝，下同）

中央氣象局下午發布大雨或豪雨特報，基隆北海岸、台南、屏東、宜蘭、花蓮地區及新北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

下午4時多，台南市區發生局部強降雨，造成永康區多處淹水，許多道路汽機車通過都激起大大的水花，機車騎士只能小心，以免被水淹而熄火拋錨。

水利署指出，台南市永康區淹水二級警戒（國一n323k站1小時雨量40mm） ，如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水，如永康區東橋里，建國里，尚頂里，崑山里，南灣里，王行里，西灣里，永康里，蔦松里，東灣里，網寮里，甲頂里，復華里，復國里，中華里，中興里，永康工業區，富強路一段，自強路，建請即時注意淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。