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嘉義鐵路高架最後一塊拼圖！水上車輛基地開工　117年4月完工

▲▼嘉義鐵路高架「C613標水上車輛基地工程」。（圖／鐵道局提供）

▲嘉義鐵路高架「C613標水上車輛基地工程」。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

嘉義市區鐵路高架化計畫最後一塊拼圖、水上車輛基地工程，因用地取得困難和原物料上漲，修正計畫後，近日終於完成發包並開工，總經費約70億元，預計117年4月30日完工。

嘉義市區鐵路高架化計畫範圍為北起牛稠溪北側，向南經嘉北站、嘉義站及新增設之北回歸線站後，銜接至水上車輛基地，全長約10.9公里，該計畫永久軌部分共計3個土建工程標，分別為高架橋工程、車站工程及水上車輛基地工程。

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其中基地工程因用地取得困難及營建物價上漲等因素一度卡關，鐵道局表示，112年3月取得全部施工用地，並於113年4月3日獲行政院核定修正計畫後，旋即於4月10日公告招標，發包經費約70億元。該工程已於6月7日決標，6月30日開工，工期為1400天，嘉義市區鐵路高架化計畫的最後一塊拼圖終於入手。

▲▼嘉義鐵路高架「C613標水上車輛基地工程」。（圖／鐵道局提供）

▲▼嘉義鐵路高架最後一塊拼圖水上車輛基地工程動工，117年4月完工。（圖／鐵道局提供）

▲▼「嘉義市區鐵路高架化計畫」範圍示意圖。（圖／鐵道局提供）

水上車輛基地座落於嘉義縣水上鄉，面積約22.25公頃，相當於37座足球場，基地內共有40股道，建築20棟，部分主要建築物為智慧型建築及綠建築設計，為強化基地周遭之交通聯繫，基地周遭新闢聯外道路，進一步提升當地交通便利性。

鐵道局表示，水上車輛基地工程預計117年4月底完工，並將辦理使用執照取得並依「鐵路運輸系統履勘作業要點」進行檢查，完成後續交由台鐵公司相關單位進駐啟用。

▲▼鐵道局中部工程分局副分局長林健智。（圖／記者李姿慧攝）

▲鐵道局中部工程分局說明工程情況。（圖／記者李姿慧攝）

鐵道局指出，屆時台鐵於嘉義地區夜間列車停留股道數將由原嘉義站區的14股道，提高為21股道，包含水上車輛基地的16股道及嘉義高架車站的5股道，嘉義機務段維修列車之股道則由8股道增加為11股道，可大幅提升台鐵列車調度運轉能量。

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