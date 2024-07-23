凱米來襲！桃園應變中心一級開設　張善政指示各局處強化防颱

▲針對「凱米」颱風明後天直撲北台灣，桃園市長張善政今天上午主持應變中心第一次工作會議。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

因應「凱米」颱風來襲，桃園市長張善政今（23）日上午主持災害應變中心工作會議時表示，中央氣象署已於上午11時30分發布「凱米」颱風陸上警報，預計明（24）日下午至週四（25）日上半天風雨影響最大，各單位務必做好防颱工作，針對水上活動、學童戶外活動、復興區整備情況、道路安全、清淤及沙包整備、公共工程及建築工地防颱措施等加強整備，隨時保持警戒，以確保市民安全。

▲桃園市長張善政今天上午主持應變中心第一次工作會議，指示各單位做好各項防範措施。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，這次颱風預估將帶來可觀雨量，提醒市民停止水上活動，海巡及警察單位將加強蘆竹海湖地區、大園竹圍漁港、觀音濱海遊憩區、新屋永安漁港及復興山區等管制區巡邏工作，勸離觀浪遊客及登山客；另外，桃市土石流潛勢溪流及大規模崩塌敏感區，請各區公所協助勸離或強制撤離。針對復興及大溪山區應留意降雨可能造成坍方、落石及溪水暴漲情形，市府會預置機具於易致災高風險地區，因應緊急災害需求。

副市長蘇俊賓提醒，適逢桃園大溪大禧、觀音菩薩文化節等大型宗教盛事，請民政局與相關單位確認各項活動棚架裝置是否確實撤除，另各學校暑期輔導課程及社團戶外活動應同步暫停辦理。請農業局及各區公所盤點潛在風險區域路樹，提前進行移除或劃定警戒範圍，避免倒塌影響市民通行安全。

▲桃園副市長蘇俊賓今天在應變中心工作會議上呼籲，請農業局與各區公所盤點潛在風險區域路樹，提前進行移除或劃定警戒範圍。（圖／市府新聞處提供）

針對復興區整備狀況，復興區公所說，復興區各防颱工作編組均已進駐，區內11處收容處所已準備完成，清淤廠商也已進駐；工務局指稱，已調度道路搶救相關機具於復興山區隨時待命。張善政建議，復興區風雨量較其他區域更大，且居住長輩眾多，如有撤離需求，請復興區公所事先與居民做好溝通。

此外，有關溝渠清淤排水及沙包整備情形，水務局強調，截至6月底已完成24,208公尺雨水下水道清淤作業及161條排水溝渠檢查，總清淤量達1,841公尺；桃市沙包備有42,496包，區公所已分配3萬包，從昨日至今日10時各區公所已發出1,917包。

▲桃園市今天應變中心工作會議上，復興區公所透過視訊說明整備情形。（圖／市府新聞處提供）

因應各地抽水機需求，目前水務局、工務局及各區公所皆備有抽水機，如發生淹水情形，將由各區公所上報至系統，評估淹水量後指派相關單位前往處理，另現已調度4台大型移動式抽水機至東門溪，補足抽水能量。

至於桃捷營運服務，桃捷公司說，若桃園市、新北市、台北市任一縣市宣布停班，桃捷全線仍維持普通車15分鐘班距，將取消直達車及通勤加班車次；如颱風風力10分鐘內平均風速達8級風時，普通車降速至40公里，直達車變更為每站皆停，抵達終點後不再載客；如瞬間風速達11級風以上或10分鐘內之平均風速達10級風時，則進站停駛待命。