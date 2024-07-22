因應凱米來襲　張善政視察滯洪池防颱整備...開放沙包領取

▲市長張善政視察龜山公滯一、滯四滯洪池防颱整備情形。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

依據交通部中央氣象署資料，颱風凱米中心位置在臺灣東南部外海上，以每小時7公里的速度，向北北西移動，以目前路徑評估，桃園將周三至週五(24-26日））受到影響。因應颱風來襲，市長張善政22日中午前往龜山區，視察龜山公滯一、滯四滯洪池防颱整備情形。

張善政表示，凱米颱風來勢洶洶，今日視察桃園市滯洪池是否已準備就緒，足以容納颱風帶來的雨量，讓排水道得以順利導流雨水至滯洪池內，避免產生街道淹水疑慮；水務局同仁應提高警覺，隨時觀察水位，一達標準即刻啟動抽水，讓市民朋友在颱風期間免於水患侵擾。

▲市府已備妥3萬餘砂包，開放領用。（圖／市府提供）

市長指示各單位啟動防颱措施，市府農業局、原民局、社會局、農業局、環保局、衛生局、觀旅局、經發局、警察局、消防局、都發局、工務局、交通局、桃捷公司、民政局及各區公所已同步啟動應變機制，並提醒市民做好防颱準備。

市府水務局表示，針對所轄滯洪池持續進行預先抽放水（14A滯洪池、大樹林滯洪池、中路滯洪池、龍山滯洪池等），並於21日完成桃園區「龍山埤塘生態公園地下宮殿」水位確認，以保障颱風期間蓄洪量空間。此外，已於20日完成本市9處防汛熱點移動式抽水機佈設及試運轉作業，包含桃園區興邦路、桃鶯路與興隆路、自強三路、龜山區公滯1、公滯4、A8捷運站、中壢區吉林三路、八德區茄苳路及楊梅區梅獅路；另將持續辦理河川區域排水疏濬及雨水下道清淤，並備妥鼎塊823塊、立方塊2,479塊等防汛物資。

水務局指出，目前市府已備妥3萬餘砂包，於22日下午1時開放領用，民眾可向里長洽詢或各公所登記領取，並將與本市32個自主防災社區及時啟動防汛，並透過智慧互聯網隨時掌握社區防汛整備情形，相關防汛訊息將公布於水務局官網及臉書，歡迎民眾下載「水情看桃園」APP接收水情警報及氣象資訊。