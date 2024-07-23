快訊／母親保險金不方便透露！唐治平認有債務要還：領了就有錢

記者黃宥寧、吳佩蓁／台北報導

藝人唐治平的73歲母親上月3日陳屍社區頂樓，但唐拒認屍，新北警依處理無名屍體規定本月18日二度函新北市政府警察局再辦理公告招領，期限至24日止，唐治平獲悉後說「檢警堅持要我認，就認」，更透露有近百萬保費可領。對此，唐治平今（23）日下午1時半前現身士林地檢署，但他仍強調「我不是來認屍的」，但被問到母親百萬保險金時，卻又說要跟檢方確認母親死亡證明。

▲唐治平現身士林地檢署，強調自己今日不是來認屍。（圖／記者黃宥寧攝）

唐治平表示，自從上次6月5日到士林地檢署出庭後，檢警就再未連絡過他，當時檢方告知他如果確認不是他母親，就要簽同意書，檢警會依照無名屍處理，之後就沒有收到任何通知，也沒有人要他驗DNA，他表示今天他不是來認屍，且地檢署的工作人員昨天也沒跟他說今日出庭事由，他要進去了解才知道事由。

▲唐治平說保險業務有通知他母親有一筆保險金。（圖／記者黃宥寧攝）



至於檢警透過死者生前至牙科的就診紀錄，調取做假牙必拍的X光片，經齒模比對，確認死者為唐治平母親，唐治平則反駁，「驗了一個多月，驗出這是我媽媽的齒模，但我母親沒在台大醫院看過醫生」，對於台大醫院的檢驗結果感到非常訝異。

有媒體問到母親身故的保險金時，唐治平才說保險業務有打電話給他，說他前幾年經濟狀況不好有跟保險公司借款，現在若領了母親的保險金扣掉借款還會剩餘「相當的金額」，詳細金額不方便透露，但因為他還沒有拿到母親的死亡證明，因此今天要先跟檢方確認。