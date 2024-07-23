凱米海陸警報齊發！賴清德到彰化拜廟還願：求颱風閃過台灣

記者唐詠絮／彰化報導

總統賴清德今天上午到彰化大村鄉慈雲寺慶祝觀世音菩薩聖誕，參香並贈匾額，縣長王惠美及4名立委等人全出席參加，受到上百支持民眾熱情歡迎。賴清德表示，颱風來襲，他也向菩薩祈求，讓颱風從台灣旁邊閃過，祈福台灣國泰民安、風調雨順。

▲總統賴清德到彰化大村慈雲寺參香。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化大村慈雲寺維安檢查。

賴清德今日上午先趕赴花蓮，視導漢光演習空軍參演部隊實兵演練狀況，為國軍加油打氣，於11點多到達彰化大村慈雲寺，警方在周邊部署百名警力維安，在進入寺廟前，一如往例，從包包、口袋裡的東西全掏出來，進行維安檢查，也有人趁此機會前往陳情。

▲彰化大村慈雲寺維安。

賴清德在總統大選時，曾兩度到彰化大村鄉的慈雲寺參拜，大村鄉村民也超過一半都姓賴，得到村民的高度肯定；選上後，於農曆春節到員林市鎮興廟發福袋，這次是就職後首次回到慈雲寺，除了參香祈福，祈求風調雨順，也感謝民眾對他的支持。

賴清德從中門進入寺廟內，一旁的支持群眾全高呼「總統好」，賴清德與縣長及立委們一同參香並揭「澤霈萬方」匾額及合照。賴清德表示，這次來彰化大庄慈雲寺主要目的有三，一是很高興能再次前來參拜還願，叩謝神威，二是祈福，祈求慈雲寺觀音佛祖神尊保佑這次的凱米颱風能夠從台灣旁邊閃過，風調雨順、國泰民安、四時無災、八節有慶。

三是慈雲寺在賴傳興主委及各委員、幹事的打拚下，不僅是地方信仰中心，也可說是公益中心，做善事、幫忙弱勢族群，所以，他特別以總統身分前來獻匾，「澤霈萬方」，表揚慈雲寺為社會所做的一切。除此之外還化身打詐大使向民眾宣導詐騙的重要外，他強調「嘸錢尚貴」，台灣信徒到大陸從事宗教活動時，要注意免費招待，需要大家一起維護社會安全。