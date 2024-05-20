與毛小孩安心出遊　竹市動物友善標章30家業者通過認證

▲竹市寵物友善標章。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府推動「幸福友善」政策，除讓民眾有幸福感，也讓毛小孩感到幸福。新竹市城銷處表示，市府自112年推出動物友善標章認證，陸續已有30家業者，包含餐飲業、零售業等通過認證，邀請全國毛小孩的爸爸媽媽們全家一起來竹市遊玩，也歡迎更多業者加入寵物友善行列，共同招待來自全國各地的民眾與毛小孩。

新竹市長高虹安表示，竹市不僅是科技城市，更是友善動物的城市，除了有24小時動物保護救援並積極建置寵物公園，大幅提升動物照護與福祉，去年更提出「動物友善環境營造改善計畫」，推出動物友善標章申請計畫，廣邀竹市各行各業加入動物友善行列，一同營造優質的友善動物環境。

城銷處長嚴翊琦表示，近年飼養寵物的民眾越來越多，依據寵物登記管理資訊網及內政部戶政司統計，2018年起寵物登記數量已超過新生兒人數。與毛小孩共同生活、一起旅行，已成為國人日常生活的新需求，寵物友善商家的重要性日益提升。而市府為推動城市觀光與動物友善政策，也投入了經費與人力推行動物友善空間，除了旅館業者外，也積極推廣至餐飲業及其他商家，期盼吸引更多飼主帶著他們的寶貝們來竹市觀光。

城銷處表示，交通部觀光署的寵物友善旅館認證，竹市已有6間，分別為心園商務旅館、老爺旅社、柿子紅快捷旅店、賓城大旅社、合悅都會商旅以及新竹伊普索酒店，寵物友善旅館內皆備有乳膠床墊、水碗、飼料碗、尿墊、小玩具。除旅宿業以外，在市府極積推動下，竹市動物友善標章認證商家目前共有30家，希望能給毛小孩一個更友善的環境。詳細資訊可至竹市動保所網站 ( https://puppy.hccg.gov.tw/ch/index.jsp ) 查詢。