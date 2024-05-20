　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

與毛小孩安心出遊　竹市動物友善標章30家業者通過認證

▲竹市寵物友善標章。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市寵物友善標章。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府推動「幸福友善」政策，除讓民眾有幸福感，也讓毛小孩感到幸福。新竹市城銷處表示，市府自112年推出動物友善標章認證，陸續已有30家業者，包含餐飲業、零售業等通過認證，邀請全國毛小孩的爸爸媽媽們全家一起來竹市遊玩，也歡迎更多業者加入寵物友善行列，共同招待來自全國各地的民眾與毛小孩。

新竹市長高虹安表示，竹市不僅是科技城市，更是友善動物的城市，除了有24小時動物保護救援並積極建置寵物公園，大幅提升動物照護與福祉，去年更提出「動物友善環境營造改善計畫」，推出動物友善標章申請計畫，廣邀竹市各行各業加入動物友善行列，一同營造優質的友善動物環境。

城銷處長嚴翊琦表示，近年飼養寵物的民眾越來越多，依據寵物登記管理資訊網及內政部戶政司統計，2018年起寵物登記數量已超過新生兒人數。與毛小孩共同生活、一起旅行，已成為國人日常生活的新需求，寵物友善商家的重要性日益提升。而市府為推動城市觀光與動物友善政策，也投入了經費與人力推行動物友善空間，除了旅館業者外，也積極推廣至餐飲業及其他商家，期盼吸引更多飼主帶著他們的寶貝們來竹市觀光。

城銷處表示，交通部觀光署的寵物友善旅館認證，竹市已有6間，分別為心園商務旅館、老爺旅社、柿子紅快捷旅店、賓城大旅社、合悅都會商旅以及新竹伊普索酒店，寵物友善旅館內皆備有乳膠床墊、水碗、飼料碗、尿墊、小玩具。除旅宿業以外，在市府極積推動下，竹市動物友善標章認證商家目前共有30家，希望能給毛小孩一個更友善的環境。詳細資訊可至竹市動保所網站 ( https://puppy.hccg.gov.tw/ch/index.jsp ) 查詢。

ET快訊
30歲女陳屍逢甲商圈飯店　生前傳訊老公「記得繳費」
快訊／范逸臣神隱！　主辦找不到人
伊朗總統墜機現場一片焦黑！　9人面目全非
「大廠股票」恐變壁紙！財報頻被打槍...最快下市時間曝
「檢舉達人」剩5違規可檢舉　8項違規將取消
快訊／抓到了！一中商圈偷賓士丟包男童　嫌落網畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

王正坤醫師接受英國衛報專訪　談賴清德礦工之子邁向總統奮鬥史

冷氣裝修師傅車輛沒電　楊梅警借電助返家

國發會主委劉鏡清與妻是中原校友　卻在交大「電腦擇友」活動相識

花8千可銷1萬6...政院鼓勵公務員遊花蓮　合歡山松雪樓符合資格

助強化員警健康　羽球協會捐贈雲林縣警局國際比賽地墊

與毛小孩安心出遊　竹市動物友善標章30家業者通過認證

浪漫520！雲林首場集體婚禮　30對新人歡笑淚水交織洋溢幸福

綠委517號召青年衝立院　台南藍軍酸：爭取升官拿高薪

不讓社會資源付諸流水　胡曉菁呼籲愛心要「捐到刀口」

屏東娃娃機遭調皮孩灌水　害主機板故障被po網引熱議

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

英短闖禍被馬麻念　委屈對爸埋頭撒嬌

62歲杜德偉真的「脫掉」了！　剩緊身熱褲「下面一大包」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

女綠委熊抱韓國瑜　他無法動彈面露無奈

王正坤醫師接受英國衛報專訪　談賴清德礦工之子邁向總統奮鬥史

冷氣裝修師傅車輛沒電　楊梅警借電助返家

國發會主委劉鏡清與妻是中原校友　卻在交大「電腦擇友」活動相識

花8千可銷1萬6...政院鼓勵公務員遊花蓮　合歡山松雪樓符合資格

助強化員警健康　羽球協會捐贈雲林縣警局國際比賽地墊

與毛小孩安心出遊　竹市動物友善標章30家業者通過認證

浪漫520！雲林首場集體婚禮　30對新人歡笑淚水交織洋溢幸福

綠委517號召青年衝立院　台南藍軍酸：爭取升官拿高薪

不讓社會資源付諸流水　胡曉菁呼籲愛心要「捐到刀口」

屏東娃娃機遭調皮孩灌水　害主機板故障被po網引熱議

錯過見奶奶最後一面！　五月天阿信鳥巢開唱吐心聲

國安人士：賴清德已表達最大善意　中生來台「已準備好了」

林志穎「隔30年同框」周慧敏！　翻出2物掀回憶殺：依然是女神

30歲女住逢甲商圈飯店5天死亡　曾傳訊老公「記得繳費」

賴清德拋重啟兩岸觀光　何溢誠批只想把陸客「當錢包而非同胞」

《鬼滅之刃》不死川實彌可動人偶！風柱翡翠日輪刀帥氣還原

賴清德就職喊話成立「體育暨運動發展部」　體育署正式回應了

雞蛋難賣！農業部邀產銷代表開會　蛋價是否再降明拍板　

姜棟元變身最帥殺手反差萌裝可愛　鬆口邀約太妍爆戀愛預告

王正坤醫師接受英國衛報專訪　談賴清德礦工之子邁向總統奮鬥史

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

地方熱門新聞

嘉義水上瓜瓜節5/25登場

表揚已故模範母親　蘇俊賓暖心致贈手繪畫作

獨／龍蝦價格大跌！進口貨1800→1000

新北板橋首座開心農場　長輩種菜樂開懷慶豐收

百年淡蘭古道走向國際　4縣市攜日共揭友誼步道

新北步行無礙不繞路　林口文明街打造友善步道

跑車飆148　慘撞違規迴轉計程車

少棒隊打羽球訓練揮棒　41萬人觀看

「新北‧構時尚」永續時尚秀　侯友宜：創造城市之

響應521國際茶日　新北好茶推預購優惠

留用移工晉升中階技術人力企業善用勞動部計畫緩缺工

新北三重力行路地下道5／20起施工

小孩灌水娃娃機　主機板故障引熱議

綠委517號召青年衝立院　台南藍軍狂酸

更多熱門

相關新聞

竹市「傳統市場品牌轉型與再造講座」

竹市「傳統市場品牌轉型與再造講座」

新竹市政府積極推動「產業創新」市政願景，為推廣傳統品牌兼容傳承與創新，竹市府攜手工研院將於4月18日辦理「傳承結合創新：傳統市場品牌轉型與再造」講座。新竹市產發處表示，此次講座特別邀請快車肉乾執行長王雨弘經驗分享，讓市民朋友了解傳統市場品牌如何透過轉型創新策略進行翻轉改造，重新定位並發揮自身品牌優勢。講座為免費參加，即日起開放線上報名( https://reurl.cc/RqnYyZ )，名額有限，歡迎把握機會踴躍報名。

NTT團隊拜會竹市府　聚焦智慧城市發展

NTT團隊拜會竹市府　聚焦智慧城市發展

高虹安種光臘樹啟動生態復育

高虹安種光臘樹啟動生態復育

竹市成立動物管制隊　精進動保工作

竹市成立動物管制隊　精進動保工作

姊妹園「日本東武動物公園」

姊妹園「日本東武動物公園」

關鍵字：

新竹市產發處

讀者迴響

熱門新聞

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

美女網紅CEO夏筠婷「深夜發聲了」！

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

存不了錢的特徵！前行員眼中3壞習慣

即／空拍曝！　伊朗總統座機「嚴重燒毀」

中女中畢旅爆領隊性騷全車　威脅舌頭伸進嘴喇18圈

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

畢旅性騷台中女中學生　領隊遭開除永不錄用

多圖／520就職禮賓人員「不穿裙」打破傳統

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

夏筠婷AI換臉還被酸爆！勾惡聲援揭暗網代碼

勝利開趴「拖行帶走女生」影片外洩！出拳逼就範

具荷拉大義滅親「生前檢舉好友對話」首公開！

具荷拉是「揭發勝利鄭俊英案」關鍵人！韓網淚道歉

麥當勞最新6大優惠券本周限定吃

更多

最夯影音

更多

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面