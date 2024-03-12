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竹市好植感植樹活動　高虹安種光臘樹啟動生態復育

▲市長高虹安帶領小朋友們，一起種下希望樹苗「光臘樹」。（圖／新竹市政府提供）

▲市長高虹安帶領小朋友們，一起種下希望樹苗「光臘樹」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

落實SDGs永續發展目標、響應3月植樹月，新竹市政府特別選在今(12)日植樹節，在新竹立動物園舉辦「新竹好植感」植樹活動，現場由新竹市長高虹安帶領小朋友們，一起種下希望樹苗「光臘樹」，並宣布啟動復育原生植物，在竹市市區創造豐富、生物多樣性的永續都市森林。

高虹安表示，今天種植的樹木是光臘樹，又稱白雞油，對土壤的適應性強，只要不積水的地方都適合種植，不僅是建築和家具的好材料，種在動物園也可成為生命教育場域，因為獨角仙成蟲會吸食光臘樹樹液，是獨角仙等昆蟲喜歡的食物，未來利用修剪下來的枝葉堆肥，也可以在動物園創造適合獨角仙幼蟲的生長環境，讓小朋友來到動物園除了看可愛的河馬、水豚外，還能接觸大自然，就近觀察到獨角仙的生態活動。

高虹安表示，種樹淨化空氣還可涵養水源，種對樹種更能復育台灣原生動植物生態，也可以讓城市變美麗，讓市民在市區內就近享受大自然，環境保護、永續發展已成為人類社會的重視議題，每個人都必須扛起讓環境更好的責任，這次活動在竹市動物園內各處種下30棵光臘樹苗，不只能復育原生動植物，更期待小苗長成大樹，變成獨角仙森林樂園，從小地方開始做起，為孩子打造宜居永續城市。

產發處表示，市府積極推動永續發展目標，對於維護竹市生態秉持一貫向下扎根原則，感謝林業署新竹分署提供光臘樹苗，合作種植原生樹種，有助恢復原生植物生態，提供昆蟲及鳥類棲息、覓食和繁衍，一棵樹就像小型的生態圈，提供友善生存空間並健全大自然的永續循環，增加生物多樣性，種下的每一棵樹苗，未來都將成為竹市後代子孫的寶貴資源，讓大小朋友來到動物園，除了觀察了解動物，還能觀察原生昆蟲植物生態，增進生態環境及保育動物知識。

產發處提醒，今日動物園植樹活動為相關活動拉開序幕，民眾還可參加3月23日、24日週末兩天，在十八尖山舉行的「百年慶+發送樹苗」活動，3月26日也有台灣瀕危作物「槲櫟」復育推廣活動。邀請民眾三月賞花外，還可來參加愛護自然的植樹節相關活動，更多詳細內容可至產發處官網( https://dep-construction.hccg.gov.tw/ch/index.jsp )、產發處臉( https://www.facebook.com/industryhsinchu?mibextid=hu50Ix )，或撥打1999市民專線詢問。

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