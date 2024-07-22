　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南人權故事地圖創作及走讀　讓年輕學子更了解在地故事

▲台南市政府2024年首次舉辦「台南人權月」展覽與相關活動，現正於新營曬書店展區展出，期間並舉辦地圖走讀，歡迎參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府2024年首次舉辦「台南人權月」展覽與相關活動，現正於新營曬書店展區展出，期間並舉辦地圖走讀，歡迎參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府2024年首次舉辦「台南人權月」展覽與相關活動，展覽除了邀請藝術家創作相關作品以外，另一特色是展覽籌備過程與不同學校團隊，合作共創6張人權地圖。

▲台南市政府2024年首次舉辦「台南人權月」展覽與相關活動，現正於新營曬書店展區展出，期間並舉辦地圖走讀，歡迎參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

6張人權地圖，包含政治犯陳欽生、黃祖權、李明珠、洪水流等4張政治犯人權故事地圖，及由策展團隊就政治檔案彙整製作出的台南白色恐怖地圖校園篇及農村篇2張主題索引式地圖，現正於新營曬書店展區展出，期間並舉辦地圖走讀，歡迎參加。

▲台南市政府2024年首次舉辦「台南人權月」展覽與相關活動，現正於新營曬書店展區展出，期間並舉辦地圖走讀，歡迎參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南人權月策展人、國內知名白色恐怖研究者林傳凱表示，「人權故事地圖」是這幾年常被採用的一種人權推廣教育方式，最早由成大「二十而立工作隊」開始運用，後來越來越多單位團體相繼採用，此次台南人權月計邀請成大二十而立團隊學生及下營本地青年與新營地區的高中生們一起創作多元主題的人權地圖。

▲台南市政府2024年首次舉辦「台南人權月」展覽與相關活動，現正於新營曬書店展區展出，期間並舉辦地圖走讀，歡迎參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

參與下營政治犯洪水流故事地圖探索與製作的本地青年呂珮嘉表示，「從小在下營長大，看到檔案及文章中出現熟悉的地點時都很有感觸」；團隊成員莊禹琳也說，「在進行地圖創作時，其實也同時和自己進行一段深度的導覽和對話，是了解自己的重要歷程。」這幾位在地年輕人都表示，在探索洪水流前輩白色恐怖時期的生平，看到相關判決書、監獄紀錄還有手寫書信等等，希望透過這次的人權故事地圖創作，期待更多人能因此認識下營以及白色恐怖的故事。

▲台南市政府2024年首次舉辦「台南人權月」展覽與相關活動，現正於新營曬書店展區展出，期間並舉辦地圖走讀，歡迎參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

帶領興國高中同學一起研究及創作新營白色恐怖受難者、新營糖廠員工李明珠生命故事地圖的藝術家李意婕也表示，這些參與「新營故事地圖工作坊」的高中生在研究過程中訝異於原來新營這個地方也曾有白色恐怖案件，而且涉案者並非名人或知識份子，反而是如我們一般日常出現的小人物。她說，本次工作坊共有八位高一至高二不同班級的學生主動報名參加，她們來自新營、白河、後壁、水上、南化等鄉鎮，但都是第一次接觸到新營的白色恐怖故事。她運用角色扮演、漫畫創作、牌卡表達、資料共讀及創意整理等多元方法，帶領學生們進行地圖與展覽的創作，脫離單向知識灌輸或靜態學習單書寫的學習模式，並鼓勵每位參與者表達自己的觀點和感受。她說，雖然光是閱讀資訊量龐大且非正楷又模糊字跡的政治檔案就讓同學們吃不消，但參與者因此和新營產生了不同層面的連結，讓他們未來想進一步研究新營或興國中學的歷史，而來自其他地區的同學則回望自己故鄉，希望再探索家鄉的白色恐怖案件和訪問家族長輩。

▲台南市政府2024年首次舉辦「台南人權月」展覽與相關活動，現正於新營曬書店展區展出，期間並舉辦地圖走讀，歡迎參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

自2021年起就開始運用故事地圖的成大二十而立工作隊，這次在台南人權月共創過程，則以比較成熟的手法再次進行發生在成大校園的白恐案件——吳聲達、黃祖權、杜誠故事地圖的創作，在舊有經驗及新材料的支持下，以新的敘事手法更細緻地來訴說這段故事。

▲台南市政府2024年首次舉辦「台南人權月」展覽與相關活動，現正於新營曬書店展區展出，期間並舉辦地圖走讀，歡迎參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

最資深的成員許哲競表示，為了更完整掌握工學院案的脈絡，讀了主角群（吳聲達、杜誠、黃祖權）以外王幼石等人的檔案，在閱讀過程中卻意外發現有關主角群的側寫，例如黃祖權是愛吃鬼，吳聲達說話輕聲細語但發起脾氣來會大聲嚷嚷……等等，這些看似與案情無關的訊息，反而讓扁平枯燥的檔案敘事之外，有更多主角行為或心境的參考資料。他說，三年前第一次創作地圖時，大多在回應對這群青年的好奇，為什麼他們會被抓？他們真的是「匪諜」嗎？為什麼需要討論他們的故事？後來慢慢理出一條理解的路徑。而這次人權月的地圖製作過程，則想像著當年與自己年紀相仿的一群青年們，他們在不同歷史時空背景下，有著同樣追求新知識或時下流行文化的渴望，然而他們卻面臨各種不同的命運與選擇，這些故事使當代的我們從中有很多省思。

▲台南市政府2024年首次舉辦「台南人權月」展覽與相關活動，現正於新營曬書店展區展出，期間並舉辦地圖走讀，歡迎參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，這些故事地圖除了以靜態展覽呈現於新營曬書店展區以外，展覽期間也舉辦5場故事地圖走讀活動，尚有三場活動，7月27日於下營區舉辦洪水流故事地圖走讀；8月4日於新營區舉辦李明珠故事地圖走讀；8月24日於成大周邊舉辦黃祖權等人故事地圖走讀，活動皆免費，歡迎民眾參考台南人權月臉書粉專「如果可以回去，那就把____帶回來。」相關資訊報名參加。

▲台南市政府2024年首次舉辦「台南人權月」展覽與相關活動，現正於新營曬書店展區展出，期間並舉辦地圖走讀，歡迎參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

◎展覽資訊：2024台南人權月「如果可以回去，那就把____帶回來。」
2024/6/27-8/11台南市美術館1館、愛國婦人會館
2024/7/10-9/8 麻豆總爺藝文中心、新營曬書店

▲台南市政府2024年首次舉辦「台南人權月」展覽與相關活動，現正於新營曬書店展區展出，期間並舉辦地圖走讀，歡迎參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
或許是最後一次打奧運！莊智淵坦言心情複雜
新北軍用雲豹裝甲車撞車！　小客車慘況曝
台北市暴風侵襲率達99%　凱米「路徑南修」往東北角壓近
快訊／拜登宣布退選！美股三大指數開高　納指漲187.41點
蘇丹戰亂！女性被迫與士兵「性愛換食物」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南人權故事地圖創作及走讀　讓年輕學子更了解在地故事

第64屆全國科展盛大開幕　黃偉哲期勉台南隊再創佳績

歡慶父親節！新北市圖邀親子同樂　看好書、玩音樂、捏陶DIY

新北特教生畢業即就YA！　職人帶路變身鬍鬚張員工

新北三重天台廣場消防演練　強化複合式大樓防災應變

快訊／因應凱米中颱來襲　中橫便道加開農產品運輸6班次

新北增加545噸凍儲　澳底漁港冷凍處理廠開工

全國技能競賽南分署勇將不怕苦　日練14小時雙奪金

全國第一個採用全預鑄工法　楊梅「埔心安居」社宅開工

陳亭妃、陳秋萍會勘永康區淹水　盼從管線瓶頸實質突破解決

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

林俊傑是香菜Lover

王建民登板夢幻對決洪一中　觸身球砸中陳金鋒：完蛋了

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

17歲少年搶老人手機　逃逸3秒後遭公車撞死

台南人權故事地圖創作及走讀　讓年輕學子更了解在地故事

第64屆全國科展盛大開幕　黃偉哲期勉台南隊再創佳績

歡慶父親節！新北市圖邀親子同樂　看好書、玩音樂、捏陶DIY

新北特教生畢業即就YA！　職人帶路變身鬍鬚張員工

新北三重天台廣場消防演練　強化複合式大樓防災應變

快訊／因應凱米中颱來襲　中橫便道加開農產品運輸6班次

新北增加545噸凍儲　澳底漁港冷凍處理廠開工

全國技能競賽南分署勇將不怕苦　日練14小時雙奪金

全國第一個採用全預鑄工法　楊梅「埔心安居」社宅開工

陳亭妃、陳秋萍會勘永康區淹水　盼從管線瓶頸實質突破解決

短今幫球迷簽名「轉身就被拍賣」　本尊親抓包難過：先去哭一下

或許是最後一次打奧運！莊智淵坦言：心情比較複雜

影／雄二、雄三登場　海鋒大隊進入陣地！完成射控指管車放列

影片只有幾萬觀看！YTR嗆「女生露個X就7000萬觀看」：也是暈了

新北八里軍用雲豹裝甲車撞民車！　小客車「慘況」曝光　

汶萊王子妃低調套裝竟是46萬香奈兒　最愛拎Dior「黛妃包」

多圖／水雷整備曝光！　海軍布雷作業大隊接令火速出港布放

台北市暴風侵襲率達99%　凱米「路徑南修」往東北角壓近

快訊／拜登宣布退選！美股三大指數開高　納指漲187.41點

無名女神「小予」結婚留前任追蹤挨酸！　直球反擊：重要嗎？

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

地方熱門新聞

台中28棵路樹全被砍光！居民讚：不用再聞惡臭

年度大潮遇凱米颱風！　屏東東港「海水倒灌」

第54屆全國技能競賽雲嘉南分署勇奪9金2銀6銅

名店連倒　花蓮業者嘆：沒人敢來

48公頃鳳林遊憩區首開放　入秋大露營有早鳥優惠

合歡山小風口下停車場開始收費

埔鹽順澤宮爆紅「冠軍神帽」變溜滑梯

台灣百大伴手禮頒獎　「黃金愛文芒果乾」獲優質獎

瓦磘溝生態成果座談會　解密30年臭水溝變綠廊

全國技能競賽成績揭曉　桃竹苗分署表現亮眼

推動「在宅急症照護加值」　雲林率先編列450萬

全國第一個採用全預鑄工法　埔心安居社宅開工

陳亭妃、陳秋萍會勘永康區淹水

台中西屯愛買「晚間停電」　賣場一片黑

更多熱門

相關新聞

第64屆全國科展盛大開幕黃偉哲勉台南隊再創佳績

第64屆全國科展盛大開幕黃偉哲勉台南隊再創佳績

第64屆中小學科學展覽會，22日晚間在大台南會展中心盛大開幕，由台南市長黃偉哲與教育部主秘林柏樵，共同啟動科學之鈕，宣布為期7天的中小學最高等級的全國科學展覽競賽暨科學教育博覽會正式展開。

咖啡店表態：不收藍白支持者　人潮爆滿！突宣布暫不收客

咖啡店表態：不收藍白支持者　人潮爆滿！突宣布暫不收客

即／台南望月橋1男落水命危　送醫恢復心跳

即／台南望月橋1男落水命危　送醫恢復心跳

談判爆衝突誤射友人手臂　台南槍擊案犯嫌羈押禁見

談判爆衝突誤射友人手臂　台南槍擊案犯嫌羈押禁見

台南轎車撞變電箱側翻　害1218戶停電

台南轎車撞變電箱側翻　害1218戶停電

關鍵字：

台南人權故事地圖創作走讀學子

讀者迴響

熱門新聞

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

凱米逼近有望放颱風假？蔣回應了

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

「沒提早10分鐘」算遲到　新人反擊1句！主管惦惦了

凱米颱風變胖「暴風圈周三上午觸陸」　專家曝風雨最強時間

瑤瑤認「沒外景發我了」！

直擊籃籃收工「BMW停電視台門口等」

《瑞鎮家2》冰島開業「隔壁桌竟是理想混蛋」　異地相認：都台灣人

凱米估明發陸警「暴風圈掃半個台灣」　首當其衝地區曝

即／桃機旅客爆料「行李裝手榴彈」！航警到場逮人

凱米路徑很像！歷年「4西北颱凶狠」奪近300命

24、25日放颱風假？蔣萬安這樣說

4張千萬發票無人領！最低超市花26元買飲料就中獎　9／5日到期

「大暑」來了！5生肖開始轉運

更多

最夯影音

更多

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

熱門快報

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面