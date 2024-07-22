台南人權故事地圖創作及走讀　讓年輕學子更了解在地故事

▲台南市政府2024年首次舉辦「台南人權月」展覽與相關活動，現正於新營曬書店展區展出，期間並舉辦地圖走讀，歡迎參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府2024年首次舉辦「台南人權月」展覽與相關活動，展覽除了邀請藝術家創作相關作品以外，另一特色是展覽籌備過程與不同學校團隊，合作共創6張人權地圖。

6張人權地圖，包含政治犯陳欽生、黃祖權、李明珠、洪水流等4張政治犯人權故事地圖，及由策展團隊就政治檔案彙整製作出的台南白色恐怖地圖校園篇及農村篇2張主題索引式地圖，現正於新營曬書店展區展出，期間並舉辦地圖走讀，歡迎參加。

台南人權月策展人、國內知名白色恐怖研究者林傳凱表示，「人權故事地圖」是這幾年常被採用的一種人權推廣教育方式，最早由成大「二十而立工作隊」開始運用，後來越來越多單位團體相繼採用，此次台南人權月計邀請成大二十而立團隊學生及下營本地青年與新營地區的高中生們一起創作多元主題的人權地圖。

參與下營政治犯洪水流故事地圖探索與製作的本地青年呂珮嘉表示，「從小在下營長大，看到檔案及文章中出現熟悉的地點時都很有感觸」；團隊成員莊禹琳也說，「在進行地圖創作時，其實也同時和自己進行一段深度的導覽和對話，是了解自己的重要歷程。」這幾位在地年輕人都表示，在探索洪水流前輩白色恐怖時期的生平，看到相關判決書、監獄紀錄還有手寫書信等等，希望透過這次的人權故事地圖創作，期待更多人能因此認識下營以及白色恐怖的故事。

帶領興國高中同學一起研究及創作新營白色恐怖受難者、新營糖廠員工李明珠生命故事地圖的藝術家李意婕也表示，這些參與「新營故事地圖工作坊」的高中生在研究過程中訝異於原來新營這個地方也曾有白色恐怖案件，而且涉案者並非名人或知識份子，反而是如我們一般日常出現的小人物。她說，本次工作坊共有八位高一至高二不同班級的學生主動報名參加，她們來自新營、白河、後壁、水上、南化等鄉鎮，但都是第一次接觸到新營的白色恐怖故事。她運用角色扮演、漫畫創作、牌卡表達、資料共讀及創意整理等多元方法，帶領學生們進行地圖與展覽的創作，脫離單向知識灌輸或靜態學習單書寫的學習模式，並鼓勵每位參與者表達自己的觀點和感受。她說，雖然光是閱讀資訊量龐大且非正楷又模糊字跡的政治檔案就讓同學們吃不消，但參與者因此和新營產生了不同層面的連結，讓他們未來想進一步研究新營或興國中學的歷史，而來自其他地區的同學則回望自己故鄉，希望再探索家鄉的白色恐怖案件和訪問家族長輩。

自2021年起就開始運用故事地圖的成大二十而立工作隊，這次在台南人權月共創過程，則以比較成熟的手法再次進行發生在成大校園的白恐案件——吳聲達、黃祖權、杜誠故事地圖的創作，在舊有經驗及新材料的支持下，以新的敘事手法更細緻地來訴說這段故事。

最資深的成員許哲競表示，為了更完整掌握工學院案的脈絡，讀了主角群（吳聲達、杜誠、黃祖權）以外王幼石等人的檔案，在閱讀過程中卻意外發現有關主角群的側寫，例如黃祖權是愛吃鬼，吳聲達說話輕聲細語但發起脾氣來會大聲嚷嚷……等等，這些看似與案情無關的訊息，反而讓扁平枯燥的檔案敘事之外，有更多主角行為或心境的參考資料。他說，三年前第一次創作地圖時，大多在回應對這群青年的好奇，為什麼他們會被抓？他們真的是「匪諜」嗎？為什麼需要討論他們的故事？後來慢慢理出一條理解的路徑。而這次人權月的地圖製作過程，則想像著當年與自己年紀相仿的一群青年們，他們在不同歷史時空背景下，有著同樣追求新知識或時下流行文化的渴望，然而他們卻面臨各種不同的命運與選擇，這些故事使當代的我們從中有很多省思。

文化局表示，這些故事地圖除了以靜態展覽呈現於新營曬書店展區以外，展覽期間也舉辦5場故事地圖走讀活動，尚有三場活動，7月27日於下營區舉辦洪水流故事地圖走讀；8月4日於新營區舉辦李明珠故事地圖走讀；8月24日於成大周邊舉辦黃祖權等人故事地圖走讀，活動皆免費，歡迎民眾參考台南人權月臉書粉專「如果可以回去，那就把____帶回來。」相關資訊報名參加。

◎展覽資訊：2024台南人權月「如果可以回去，那就把____帶回來。」

2024/6/27-8/11台南市美術館1館、愛國婦人會館

2024/7/10-9/8 麻豆總爺藝文中心、新營曬書店