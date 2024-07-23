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私校諮詢會同意「大漢學院明年停辦」　籲教育部：勿讓校產變私產

▲▼大漢技術學院師生批評董事會惡性停辦，呼籲教育部退回董事會停招停辦申請。（圖／記者許敏溶攝）

▲大漢技術學院師生呼籲教育部退回董事會停辦申請，但私校諮詢會仍同意退場計畫。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部私校諮詢會今（23日）審議大漢技術學院是否停招退場。據了解，由於大漢董事會提出少子化影響招生等相關數據，加上董事會願意提供師生資遣優退慰助金與幫忙轉學等配套措施，諮詢會同意大漢學院113學年停招、114學年停辦的計畫，但最終仍要由教育部核定，並呼籲教育部強力監督，避免校產流入私人口袋。

大漢學院董事會2月底對外宣布今年8月停招停辦，引發教職員生不滿，教師組成高教工會大漢分部，要求無心辦學的董事會辭職解散，無條件釋出經營權。但大漢學院仍召開校務會議，董事會也在校務會議完成報告，預計113學年停招，114學年正式停辦，並將停招停辦計畫送到教育部。

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教育部私校諮詢會今天審議大漢技術學院是否退場等議案。大漢師生與高教工會今天到教育部前抗議，與會者高喊「退回停辦計畫，維護師生權益」，要求教育部退回大漢董事會停招停辦計畫，並希望與東華大學公私立合併。

不過，根據參與私校諮詢會人士指出，由於董事會提出少子化造成生源減少，以及停辦退場後的安置計畫，包括提供教職員工資遣優退慰助金，教師依年資最高可拿6個月慰助金，員工與專案教師最高可拿到12個月資遣費，校方也將協助學生轉學，並補助每人每學期1.5萬元交通及住宿等費用，直到畢業為止，獲得委員認同，故同意停辦退場的計畫。

不過，與會人士強調，私校諮詢會僅提供建議，最後決定權仍在教育部，且在大漢學院退場後，如何避免校產流入私人口袋，教育部應該強力監督。

此外，之前傳出積欠教師薪資的雲林大成工商，今天成為私校諮詢會討論度最高的議案。與會人士表示，大成工商本身帳務不清，更有財務問題，目前看來要起死回生不容易，但今天沒有討論停招，若該校董事會無法在年底前將財務問題處理好，將會送到私校退場審議會，討論是否列為專輔學校或停招。

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