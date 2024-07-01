全校只剩18名高三生！同濟高中明年7月退場　教育部重組董事會

▲嘉義縣同濟高中董事會重組，明年七月停辦。（圖／翻攝google Map）

記者楊惠琪／台北報導

教育部退場審議會今（1日）舉行第18次會議，前年被列為專輔學校的嘉義縣私立同濟高中，因改善期將屆滿仍未免除專輔，已於今年1月核定從113學年度起全部停招，將在明年7月學期結束後停辦，退場審議會今通過重組董事會名單，目前全校學生只剩18人，明年最後一屆高三生畢業後，學校將停辦走入歷史。

教育部退審會今舉行第18次會議，由召集人教育部政務次長葉丙成主持，全體應出席委員24人，出席委員人數達全體委員人數3分之2。

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教育部表示，本次會議依「私立高級中等以上學校退場條例」第14條及「教育部加派專案輔導學校所屬學校財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法」第5條規定，審議通過嘉義縣私立同濟高級中學重新組織董事會名單，將協助學校停招後校務正常運作及維護校產公共性。

教育部指出，同濟高中為第6次退場審議會審議認定的專案輔導學校，並已依預警學校與專案輔導學校認定輔導及監督辦法第11條規定，主動申請停止全部招生，教育部於今年1月15日核定該校自113學年度起停止全部招生，並於停止全部招生的當學年度結束時停辦。後續教育部將依法解除該校所屬學校法人現任全體董事職務，並派任經本次會議審議同意的董事會成員。

私立同濟高中成立逾60年，是嘉義縣的老牌私校，過去全盛時期，有超過上千名學生，受少子化衝擊，學校面臨財務困境，前年成為退場審議會首波專案輔導學校，去年國中部申請停招，今年3月校長高作屏曾發公開信，向校友募款，獲得百萬匿名捐款，一度讓校長感動落淚，目前全校學生只剩18名高三生、6名教職員，明年最後一屆高三生畢業後，學校將走入歷史。