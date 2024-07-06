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私校停辦風波延燒　教團：引進永續經營企業「教育部確實監督」

▲▼大漢技術學院師生今天到立法院，指控董事會淘空校產，圖謀霸占10億公產。（圖／記者許敏溶攝）

▲不滿董事會想停辦停招，大漢學院師生曾到立法院指控董事會淘空校產。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

7月底將有明道大學等4所私校正式停辦退場，但一度面臨危機的高苑科大與遠東科大，因為引進企業資金，順利重獲新生，另有大漢學院校內為如何退場而爭論不休。私校工會理事長吳忠春表示，受少子化影響，私校招生不可避免越來越差，但董事會也不應該為了能先撈一點錢回來，就故意自廢武功而申請停招停辦，教育部應確實監督，但最好方式仍是引入願意永續經營的企業，像是高苑與遠東科大這兩個案例。

受到少子化海嘯衝擊，近年來私校停招停辦消息頻傳，7月底就有明道大學等4所私校正式停辦。根據教育部統計資料，國高中職學校部分，近5學年度，公立國民中學停辦備查共有2校，教育部及地方政府主管私立高級中等學校計有14校停招、6校停辦；大專校院部分，自103年迄今共有4校停招、11校停辦。

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不過，包括之前被教育部列為專輔學校的高雄「高苑科技大學」，因為台鋼集團出手捐資，今年2月順利更名「台鋼科技大學」，展現新氣象。同樣位於台南的遠東科技大學，因為順利引進中信金控資金，教育部在本周四（4日）同意遠東科大改名「中信科大」，明年將新設高齡照護系，校方更表示，預估今年招生可達7成。

面對上述兩校重獲新生，位於花蓮的大漢技術學院，卻因為董事會想停辦停招，引發校內教師不滿，成立高教工會大漢分部與校方對抗，多次批評校方與董事會違法停招停辦。

高教工會理事長吳忠春分析，遠東科大順利更名為中信科大，私校工會對此給予肯定與祝福。但中信科大近期招生仍有許多不確定性，估計無法招收符合經濟成本生源，學校財務仍會持續虧損，希望中信科大董事會要承諾信守持續注入資金，來維持教學品質與師生權益。目前社會大眾仍有許多禿鷹財團企圖用少量資金圖謀私校豐富校產的疑慮，全國私校工會會持續發揮監督角色，督促入主私校的財團能發揮教育良心。

吳忠春認為，受少子化影響，可預期私校招生將越來越差，但董事會也不應為了能先撈一點錢回來，就故意自廢武功而申請停招停辦，而大漢學院董事會企圖迴避法律規範，用自廢武功方式來自我裁減招生名額，再用招生名額不足名義來逼退裁減老師，直接影響學生受教權益用教學品質，實有違私校法疑慮。建請教育部發揮監督功效，對違法招生規定作為給予嚴懲之外，也要求學校限期改善，同時加速列入專輔學校行列，解散董事會，進行退場程序，以維護目前學校師生的相關權益。

教育部則表示，已經收到學校提報的停辦計畫，後續將交由私校諮詢會、專科以上學校設立變更停辦審議委員會審議，由教育部依照審議結果核定學校是否停辦。

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