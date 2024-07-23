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大漢學院師生批董事會惡性停辦！籲教育部退回停招申請

▲▼大漢技術學院師生批評董事會惡性停辦，呼籲教育部退回董事會停招停辦申請。（圖／記者許敏溶攝）

▲大漢技術學院師生批評董事會惡性停辦，呼籲教育部退回董事會停招停辦申請。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部私校諮詢會今天審議大漢技術學院是否退場。大漢師生與高教工會今（23日）到教育部前抗議，指董事會提出的停辦計畫未經師生參與討論，且大漢至今仍有8千萬資金，校務也正常，董事會想引用私校法規定想申請停辦停招，實際上都不符合私校法規定，呼籲教育部退回停辦計畫。

大漢學院董事會2月底對外宣布今年8月停招停辦，引發教職員生不滿，教師組成高教工會大漢分部，要求無心辦學的董事會辭職解散，無條件釋出經營權。但大漢學院仍召開校務會議，董事會完成報告，預計113學年停招，114學年正式停辦。並將停招停辦計畫送到教育部。

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教育部私校諮詢會今天審議大漢技術學院是否退場等議案。大漢師生與高教工會今天到教育部前抗議，與會者高喊「退回停辦計畫，維護師生權益」、「停辦計畫看不見，師生權益都不見」等口號，要求教育部退回大漢董事會停招停辦計畫。

高教工會執行秘書張志綸指出，大漢董事會在今年2月底無預警對外宣布停招停辦計畫，但事實上，整個計畫師生都未參與這樣重大決策，凸顯董事會隻手遮天。更離譜的是，大漢目前校務基金還有8千多萬，財務正常，也沒有被教育部列為專案輔導學校，董事會想引用私校法提出停辦計畫，顯然無法成立，呼籲私校諮詢會應以維護師生權益及高教公共性為前提，嚴格審視並退回大漢的停辦計畫。

高教工會大漢分部召集人、副教授陳建宏也強調，大漢學院是花蓮地區唯一提供進修部的大專校院，且根據私校法，校地並不屬於個人資產，但現在董事會卻不說明退場後，校地要如何處理，學校資產走向不明，建議董事會真的要退場，就把校地捐給花蓮縣政府。也呼籲教育部，退回大漢董事會停辦計畫。

教育部回應，大漢董事會在6月12日函報停辦計畫，教育部正依照專科以上學校及其分校分部專科部技術型高級中等學校部設立變更停辦辦法，辦理審查作業，並在今天召開「私校諮詢會」徵詢意見，並作為教育部後續審查參考依據。

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