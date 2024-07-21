謝國樑心疼罷免投票花費3千萬公帑　「現在基隆財政20年來最好」

▲基隆市長謝國樑面臨罷免危機。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

公民團體發起罷免基隆市長謝國樑行動，目前基隆市選委會正在進行二階連署書查對工作，光郵寄費用就要花掉近200萬元。謝國樑昨說，假如要進入投票，市民要付出近新台幣3千萬元代價，遭提出罷免的公民團體「山海公民拆樑行動」反批，罷免就是在阻止謝隨意浪費市庫。謝國樑今（21日）再回應，上任以來把負債67億減少到58億，減少9億之多，「現在基隆市政府財政是20年來最好的一刻」。

謝國樑今天邀請馬英九一起掃市場，會前受訪時提到，今天請馬總統來幫自己加持，從上任以來把負債67億減少到58億，減少9億之多，不管是孩子的營養午餐、電纜地下化、騎樓整平，還有青年電動機車等等，預算全部增加，相信市民都有感受到市政有成，現在基隆市政府財政是20年來最好的一刻，相信市民有感。

被問到有無信心挺過罷免危機？謝國樑說，第二階段可能不會過也可能會過，但都已經做好準備，自己與基隆市政府努力不停歇爭取市民認同，一定會積極宣傳，其實還有不同意罷免這個選項！「很多人都不知道罷免選票有兩種選項啊！以為只有罷免，其實還有不同意」，因此未來重中之重就是要宣傳這件事，會成為此場反罷免戰的關鍵。

謝國樑強調，選舉選贏了就要好好做四年，若做不好，再利用下次選舉換人，不然縣市長、里長、立委做一年馬上重選，如此浪費公帑絕非國家之福。