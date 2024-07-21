「固樑」未來戰略曝光！　謝國樑示警：明年恐有全國大罷免問題

▲謝國樑表示，「拆樑」不是只是基隆的問題，明年大家都會有被罷免危機。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民團發起罷免基隆市長謝國樑的「山海公民拆樑行動」，宣布連署突破3萬6千份門檻，若連署送件過關，最快九月就將舉行罷免投票，藍營憂若罷免成功恐成第一張骨牌，開啟對區域立委的「大罷免時代」。謝國樑今（21日）也強調，罷免不只是基隆的問題，明年還有全國大罷免問題，選舉選贏應好好做四年，做不好再利用下次選舉換人，否則相當浪費公帑。

基隆市選委會正展開查對罷免市長謝國樑連署人名冊，一旦第二階段連署通過規定門檻，謝國樑罷免案就會正式成立，進入投票階段。是否覺得會成案？謝國樑受訪回應，第二階段可能不會過，但也很有可能會過，自己都會做好準備，很多人不知道罷免選票有兩個選項，未來70到80天裡面重中之重，關鍵因素是大力宣傳「不同意罷免」。

謝國樑強調，他們現在要積極宣傳，有「不同意罷免」這樣選項，很多人不知道罷免選票有兩個選項，未來70到80天裡面重中之重，關鍵因素是大力宣傳不同意罷免，宣傳順利，讓市民了解，相信選舉能順利過關。

另外，基隆市雲林同鄉會今天下午舉行「反惡罷」相挺，雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠會出席，外界關注其他市長是否也有機會來相挺？謝國樑透露，台北市長蔣萬安下禮拜可能會來，會來回訪選舉時共同吃的美食及安樂市場，新北市長侯友宜之後也會來參與音樂會與市民同樂，同時也都有積極邀請台中市長盧秀燕，「她也是基隆人，一定會來的！」而桃園市長張善政之後也會來，對這些都非常感激。

