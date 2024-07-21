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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九遭嗆「臭要飯滾回中國」　馬辦轟：1450民主敗類、下三濫

▲▼藍白合君悅酒店會談現場，馬英九。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

面對公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑連署進入第二階段查對進行中，國民黨全面啟動「反惡罷，挺善樑」宣講；前總統馬英九今（21日）上午赴基隆相挺謝國樑，卻遭獨派團體鬧場狂罵，「馬英九臭要飯的」、「滾回中國」。馬英九基金會執行長蕭旭岑對此表示，1450用這種改圖的下三濫手段，不屑回應這種民主敗類的行徑。

馬英九上午出席「反惡罷 挺善樑」活動，號召民眾反對罷免基隆市長謝國樑；孰料馬英九致詞途中，突然有男子衝出，大喊「臭要飯的滾回中國」、「習近平的代言人」及「共產黨同路人」；隨即被警方壓制帶走；而謝國樑則喊話，「我們保持民主風度，謝謝大家」。

該男身分事後也曝光，其所屬的獨派團體「台灣國」發表聲明表示，被中國網友譏諷為「臭要飯」的馬英九到基隆來助講，就讓他們無法忽視，因為他曾煽惑台灣人，要相信中國國家主席習近平，令人咋舌。「台灣國」指出，在全球民主國家圍堵中共極權擴張，全世界抗中保台的當下，硬是去中國「舔習」，配合中共演出，擾亂國際視聽，營造台海問題是中國內政的錯誤認知，嚴重降低國際挺台的力道，馬前總統已成為全民公敵，歷史罪人。

「台灣國」痛批，馬英九介入反罷免謝國樑行動，難免讓人聯想背後有中共的指使，因此他們要提醒馬前總統，既然那麼愛當中國人就「滾回中國」去吧。

蕭旭岑對此表示，民進黨貪官當八年市長，卻反過來要罷免清廉的謝國樑，這是台灣民主之恥，1450還用這種改圖的下三濫手段，他不屑去回應這種民主敗類的行徑。
 

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