馬英九挺謝國樑「勝利之握」　致詞嗆大貪官鄭文燦慘遭獨派鬧場

▲前總統馬英九。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑面臨罷免危機，公民團體「山海公民拆樑行動」發起的二階連署已達標送件。前總統馬英九今（21日）赴基隆聲援謝，不僅助講還頂著豔陽天掃街。馬英九致詞時表示，基隆市自謝國樑擔任市長後，已經減債9億元，讚梁是最遵守財政紀律，狠酸「民進黨最近出了一個大貪官」，就是海基會董事長鄭文燦。謝國樑也主動要求跟馬英九「勝利之握」；值得一提的是，許多人先前和馬英九握手後就會出糗或出事，因此被稱為「死亡之握」。

馬英九表示，今天特別來力挺做事最認真的謝國樑，民進黨近年違法亂紀、貪污腐敗，最近出了一個「大貪官」就是鄭文燦，目前已收押禁見，保釋金額從500萬一路提高到1200萬，顯然犯罪情節嚴重。

馬英九說，要罷免勤政愛民謝國樑完全沒有正當性，喊話要挺善良、反惡霸，並稱讚謝國樑非常打拚，前後已經幫謝站台五次，謝上任市長後，積極推動各項政策，讓基隆人有最乾淨的家園，而為了讓基隆市路口更安全，採取行人友善政策，同時推動室內兒童樂園，讓小朋友無論晴雨都有安全遊戲環境，所以絕對不同意罷免這麼好的市長。

馬續指，謝國樑上任後，基隆市已經從負債67億元，到現在58億元，謝國樑減債9億元，是20年來基隆財政狀況最好的時候，稱贊謝是最遵守財政紀律的市長。他說，罷免謝國樑是殘害忠良，喊話民眾一定要出來投票，表達「我不同意罷免」。

馬英九致詞時也發生一段小插曲，獨派團體台灣國嗆聲，「臭要飯的滾回中國」、「習近平同路人」。現場警力及時壓制並帶到一旁安撫，才化解了這場衝突。謝國樑趕緊說，「保持民主風度，謝謝大家」，馬英九則表示，「我們不要理會他們破壞基隆形象，對不對！」

謝國樑最後說，上次選舉時，自己緊握馬英九的手三次，最終獲得勝利，希望這次如果要重新投票，要跟馬英九再來個「勝利重握」，隨後便緊握馬雙手。