陳時中提生一胎月補助3萬　陳菁徽盼全方位補貼：同志家庭也需要

▲陳菁徽認為政府該全方位補助。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院政委陳時中近期接受專訪時強調，經濟壓力造成少子化危機，政府正在規畫獎勵措施，每生育一個寶寶，每月補助3萬，直到念幼兒園為止，預估每年約需近五百億元經費，行政院長卓榮泰今（22日）也證實此消息。國民黨立委陳菁徽認為確實是美事，但希望政府部門可以做整體的考量，從備孕、不孕到懷孕，還有產後都可以全方位的補貼，其中當然也包括同志家庭。

對於陳時中政委提出每個月補助每一胎3萬元，陳菁徽直言，考量到台灣的少子化問題，她希望政府能夠促進所有願意生養小孩的人都能順利生育，包括台灣的單身族群和同志族群。她認為，面對少子化問題，政府應該更重視這些族群的生育權。

陳菁徽也提出，政府應該從女性懷孕開始就提供津貼，她與其他國民黨立委已提出建議，從領到媽媽手冊的12週以上就開始有固定的津貼可以領。她與藍委萬美玲更進一步提出，希望能將有薪的產假提高到符合國際的14周以上，並訂出適合彈性應用的親職假。

陳菁徽強調，「生養小孩是一個非常大的課題，我也希望政府部門可以做整體的考量，從備孕、不孕到懷孕，還有產後都可以全方位的補貼還有照顧。」她認為，在同婚合法化之後，許多同志伴侶透過前往國外或收養小孩後成家，因此她希望政府在推動這項政策的同時，也能顧慮到所有有孩子的家庭。