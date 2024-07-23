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幫郭台銘參選總統連署送米酒　「低於30元標準」4人仍遭起訴

▲▼ 鴻海集團創辦人郭台銘傳出檢調搜索連署站，調查送米酒是否影響民眾連署意願。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲檢警調去年搜索偵辦郭台銘總統新店區連署站以米酒賄賂案。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者劉昌松／台北報導

去年總統大選前，鴻海創辦人郭台銘徵求民眾連署參選總統，其中新北市新店區2個連署站被檢舉，涉嫌以贈送米酒的方式，吸引民眾簽名連署，相關連署事務負責人辯稱，米酒1瓶27元，低於法務部設下的30元標準，但台北地檢署指出，30元標準是指選舉買票，並非連署，且連署人還會拿到其他贈品，甚至有人拿到2瓶米酒，23日仍依賄賂連署人罪嫌起訴4人。

遭起訴的被告分別是2023年負責郭台銘、賴佩霞搭檔參選連署事務的新北市新店區文宣物資負責人周時雄，新店區中正連署站負責人吳信慧，以及新店區北新連署站督導謝明樵、傅友辰，4人涉嫌從2023年10月8起，指示不知情的工作人員，在連署站喊話「參加連署送米酒及垃圾袋」等，連署站另外也提供存錢筒、濕紙巾、錢母、沐浴乳等贈品。

4人涉案遭約談後辯稱，1瓶600C.C.的米酒只要27元，沒有超過規定的競選宣傳品價格標準30元。但起訴指出，所謂的「30元以下」，是法務部偵辦賄選案件的參考例舉，實際犯罪仍須依個案情節認定，且本案是賄賂「連署人」，還沒有到投票階段的買票賣票，不能拿賄選的標準來看待賄賂連署。

且4名被告分別坦承，米酒價值相對其他贈品更易影響連署意願；有民眾為了米酒而參與連署，加上連署站現場蒐證畫面，顯示民眾完成連署後，可同時取得米酒、扇子、礦泉水、便條紙、存錢筒，甚至有人可以拿到2瓶米酒，實際上贈品總價早已超過30元，檢察官江宇程因此依《總統副總統選舉罷免法》賄賂連署人罪嫌起訴。此外，法律並不處罰接受賄賂的連署民眾。

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