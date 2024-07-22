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咖啡店表態：不收藍白支持者　人潮爆滿！突宣布暫不收客

▲▼ 。（圖／翻攝自山米咖啡所Instagram）

▲台南知名咖啡店「山米咖啡所」表態不收藍白投票者，引發熱議 。（圖／翻攝自山米咖啡所Instagram）

記者邱晟軒／綜合報導

位於台南的「山米咖啡所」是一間主打「沒有收費」的精品咖啡店，日前在社群平台公告「本店暫時不收2024年總統大選時投票給國民黨和民眾黨的人」，引發熱烈討論。店方昨（21）日在臉書發文感謝台派朋友的支持，但特別強調這並非初心，希望大家能關注咖啡不收費的理念。為此，店方決定即日起至7月底不收客人，「大家先冷靜一下。」

山米咖啡所本月 15 日於社群平台 Threads 發文更新「關於山米咖啡所的10件事」，其中新增第11條：由於國民黨、民眾黨立法委員在國會無法無天的擴權亂象，「本店暫時不收2024年總統大選時投票給國民黨和民眾黨的人」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自山米咖啡所 Threads）

▲▼ 。（圖／翻攝自山米咖啡所 Threads）
▲山米咖啡所因不滿國會藍白亂象，暫不收藍白支持者 。（圖／翻攝自山米咖啡所 Threads）

然而，表態政治立場後，引起不少民眾前往消費與討論。山米咖啡所昨天在臉書發文表示，感謝台派朋友的支持，導致店內人潮暴增。不過，店方強調，表態立場並非最初決定不接待藍白投票者的初心，他們只是單純不爽藍白在國會上的胡作非為，才有了不收票投白藍客人的決定。

山米咖啡所進一步表示，還是希望大家來光臨是因關注到為什麼要作沒有收費的咖啡店，或是聽咖啡風評不錯，又或是每周會把部份收入捐給不同的公益團體，「我們從開店以來一直堅持這些事。」

山米咖啡所宣布，從即日起至7月底，不再接待客人。「大家先冷靜一下。但店一樣開放，學員可以來練習，台派朋友們可以來拿貼紙，青鳥團體可以來辦活動，但我不會服務大家，也不會煮咖啡給大家，不收費，單純提供場地而已。我們只是不想接客人。」

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