拜登退選勾「換柱」回憶　洪秀柱幕僚：國民黨受傷比民主黨更重

▲國民黨前主席洪秀柱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統拜登宣布退出2024年總統大選，並表態支持副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人，不禁讓人聯想到台灣選舉史上，國民黨也曾發生的「換柱事件」，2015年國民黨總統參選人洪秀柱被國民黨廢止提名，換黨主席朱立倫披掛上陣，最終還是輸給民進黨候選人蔡英文。國民黨前副秘書長、洪秀柱幕僚張雅屏表示，若以選戰角度看，兩者造成的傷害完全一樣，但以對所屬政黨傷害而言，換柱的傷害遠遠超過拜登退選。

張雅屏指出，雖然拜登已經贏得民主黨各州與領地的初選，但尚未完成民主黨的黨代表大會提名，這和2015年7月國民黨黨代表大會通過提名洪秀柱參選2016年總統大不相同。

不過，張雅屏認為，對選戰而言，2015年10月換柱距離選舉投票剩下三個多月，2024年7月拜登退選距離投票日也僅三個月左右，對選舉而言傷害相仿。只不過，這次是拜登在黨內逼宮下，自己宣布退選，但當年是國民黨硬要換掉總統候選人，實在令人唏噓。

張雅屏認為，美國大選與台灣大選的戲碼越來越一致，也代表美式民主與民粹之間真的毫無距離感，選民難以主導，加上政客良心靠不住，因此加強制度設計，尤其是總統權力要如何制衡，顯得尤為重要。

不過值得一提的是，「換柱事件」多年後，洪秀柱接受廣播專訪時直言，換柱不是朱立倫一個人的事情，而是一群人，朱立倫去看她，無數次向她道歉，「我也很不客氣跟他講，不用提了，講句不好聽的話，就憑你一個人也沒那個膽子、辦法把我換掉」。