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大陸 大陸焦點 特派現場

中國跳水隊抵巴黎首訓　全紅嬋下機曝：頭髮巨油，可以炒菜了

記者魏有德／綜合報導

2024巴黎奧運將於台灣時間27日凌晨正式揭幕，來自全球各地的運動好手陸續抵達備戰。中國跳水隊昨（22）日也抵達巴黎，展開首次適應場地的訓練。面對守候在當地的媒體，全紅嬋不改調皮的個性直呼，「我的頭髮巨油，都可以炒菜了！」她也透露，在飛機上因時差問題，「好像沒睡過，根本就感覺沒睡耶。」

▲全紅蟬。（圖／翻攝北青體育）

▲全紅嬋及中國跳水隊飛抵巴黎。（圖／翻攝北青體育報）

《廣州日報》報導，2024巴黎奧運會官網列出最值得期待的10名年輕選手，其中，17歲的全紅嬋在列，是榜單中唯一一名中國運動員。這是全紅嬋參加的第二屆奧運會，她將以衛冕冠軍的身份出戰，與雙人搭檔陳芋汐在女子10米（公尺）台上演巔峰對決。

▲全紅蟬及中國跳水隊飛抵巴黎首次訓練。（圖／翻攝北青體育報）

▲中國跳水隊巴黎奧運奪金熱門陳芋汐。（圖／翻攝北青體育報）

中國跳水隊被視為該項賽事各分段奪金呼聲最高的隊伍，其中，「水花消失術」專家全紅嬋、陳芋汐及陳藝文、昌雅妮四名女子選手最受到外界關注。她們將在女子3公尺跳板跳水及女子10公尺跳台跳水項目中分進合擊，互相競爭及合作，爭取項目金牌。

抵達巴黎4小時後，中國跳水隊就進行首次訓練。在四名女將中，年齡最大的陳藝文有望爭取巴黎奧運首金，她在完成首訓後表示，「沒有想象中那麼緊張。」

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