中國妹扮「彌豆子」參加動漫展！遭保安擋門外：不能穿和服

▲中國妹子神還原「鬼滅之刃彌豆子」崩潰了，被罵「不能穿和服」遭動漫展禁入場。（翻自微博）

文／鏡週刊

中國山東濟南一名妹子，在本月20日去參加當地一場動漫展，她神還原《鬼滅之刃》彌豆子的裝扮，卻沒想到直接被保安擋在門外，理由是「不能穿和服」。

這名妹子全身打扮成彌豆子的模樣，非常接近原作，不過當她抵達動漫展會場，卻遭保安攔下。保安堅持，妹子因為穿著和服和木屐，主辦方不允許她入場，還強調：「這裡是中國，我們這就不允許！」雖然妹子要求和主辦單位溝通，但仍遭到保安強勢驅離，最後妹子相當崩潰，走到大門邊，但保安仍一路跟著她，並呼叫其他保安與人員來「守住她」。

這段影片傳開後，引發中國網友兩極反應，有一派網友支持保安的做法：「保安威武。」、「給保安大叔點讚。」、「這個規定非常棒。」但有另一派網友不以為然，認為這是不合理的要求，就有網友說：「大多數動漫都來自日本，要不都把動漫給禁了？」、「就這點思想開放度，以後怎麼面對世界啊？」、「但是木屐是屬於唐裝啊！」還有網友諷刺地說：「支持彌豆子是中國人！」



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