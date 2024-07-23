每7個黨員有6個出走、黨工剩不到20人　時力提破萬字選後檢討

▲時代力量檢討報告發布記者會。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量在2024大選遭到空前挫敗，選後半年，時力今（23日）召開記者會，發表萬字檢討報告，報告也顯示，目前時力有效黨員僅1090人，超過6200個黨員已經離開，「每7個時力黨員，有6個沒能留下來。」時代力量黨主席王婉諭坦言，此次檢討報告主要針對黨內物質基礎、財政收支的情況及權力規則，目前全黨工作人員不到20人，但不打算無聲消散，「今年下半年，一定要走出去。」

時代力量在檢討報告指出，2015年創黨至今，時代力量的黨證編號已經超過7300號，然而截至今年5月31日，有效黨員僅1090人，超過6200個黨員已經離開，「每7個時力黨員，有6個沒能留下來。平均留有黨籍不到3年，曾代表時力參選者，還留在政治領域的比例遠高於保留時力黨籍比例。」

王婉諭表示，2024年時代力量在大選中失去立法院席次和政黨補助款支持。這次的失敗讓支持者傷心，也使立法院失去了重要的監督力量。反思過去九年的運作，黨內展開內部檢討，這份報告分為三個主要部分：首先是物質基礎，深入探討與夥伴的關係、財政收支的情況；其次是權利規則，分析黨章與黨內選舉制度對時代力量的影響；最後是關鍵決定，分析過去九年來的重大決策對黨的影響。



決策委員胡堞表示，黨內存在嚴重的人才流失問題。此外，黨的收入過於依賴政黨補助款，與民眾需求脫節，導致募款困難。她也指出，時代力量的集體領導制度存在問題，導致多數派聲音壓制少數派意見。決策委員與黨員代表的雙軌制，以及不合理的選舉制度，導致黨內民主受損。這種錯誤的機制讓黨內出現了嚴重的內部爭吵和權力鬥爭。



決策委員周偉航提到，時代力量與民進黨的合作，以及2018年與柯文哲的結盟策略，均在黨內引發爭議。2020年的不分區提名過程，因為內部機制的不完善，導致名單確定過程充滿衝突。徐永明的賄賂事件等，進一步打擊了黨的形象和信任度。

王婉諭表示，2024年選後時代力量開始縮編實體據點及黨工人員，將中央黨部移至新北板橋，以穩定財務狀況。目前，全黨工作人員將近20人，但選後湧入的數百名新黨員和超過千筆小額捐款，顯示出社會對時代力量的期待，未來時代力量將進行黨內規章的修訂，制定權責相符、擴大參與的權利規則，強化黨內民主。同時，黨將回顧過去十年的問題，並預判未來挑戰，擬定新時代的政策綱領，為台灣即將面臨的問題及早準備。



王婉諭強調，時代力量希望向社會傳遞一個明確的訊息：時代力量不會消失，而會絕處逢生、成長茁壯。黨內將進一步調整內部文化，讓更多聲音能夠被看見、聽見，並實際參與，確保時代力量在未來的政治舞台上發揮更大作用。最後再次強調，時代力量會繼續接受各方建議，努力重建社會信任，期待在未來的十年中，不辜負社會的期待。