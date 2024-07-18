楊文科護竹北天坑、涉貪2.5億遭訴　時力：竹縣府上下早淪建商門神

▲新竹縣長楊文科，竹北天坑案。（組圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

新竹地檢署昨偵結豐邑機構因偷工減料導致天坑事件案，依貪污罪嫌起訴新竹縣長楊文科等12人，並建請沒收犯罪所得2.5億餘元。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，楊文科等人違法復工圖利豐邑建設，數度釀成天坑，危及民眾安全，去年天坑案發生時她就說，新竹縣府與建商財團可謂「水乳交融」，肯定檢方積極打擊犯罪，也呼籲擴大清查新竹的不法結構，還給新竹一個乾淨的政治環境。

新竹地檢署近日偵結，認定豐邑機構偷工減料釀成天坑，並查出縣長楊文科等12人涉嫌貪汙，檢方調查發現，豐邑為了減少2億元擋土費用支出，將H型鋼擋土樁從33.8公尺縮減為18.5公尺，並加設15.5公尺劣質混凝土之地質改良樁（CCP），造成建案基地及周邊道路共8度坍塌。

檢方調查，楊文科竟在喜來登飯店總統套房收受免費招待後，4度強逼復工，後因不願自行承擔責任才作罷。檢方以「官商勾結惡性重大」，痛批楊文科的犯罪集團，請求法院從重量刑，並沒收2.5億的不法所得。

對該案，王婉諭指出，大家應該還記得，去年竹北天坑連續不斷，更在工務處長家的水管內搜索千萬現金，當時她就說，新竹縣府與建商財團可謂「水乳交融」，如今楊文科被訴，證實了「新竹縣府上下，已經淪為建商門神」。

王婉諭痛批，楊文科的犯罪集團，眼中沒有新竹縣民的權益，更讓新竹人蒙羞。新竹值得更好，值得一個清廉勤政，不會貪汙腐敗的父母官，肯定檢方積極打擊犯罪，也呼籲檢方將不法之徒繩之以法，擴大清查新竹的不法結構，還給新竹一個乾淨的政治環境。