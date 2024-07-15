北市私幼狼師「案發1年還在教」　檢討報告揭：幼教法修法時間差

▲台北市私立幼兒園性侵案延燒，被害女童人數激增，引發全國關注。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市某私立幼兒園園長之子涉性侵案延燒，有多位民代質疑，有家長早在2022年7月就向北市府檢舉，但隔年7月才開罰，讓犯嫌涉案長達1年，導致有更多女童受害。而根據教育部提交立法院的檢討報告，狼師未能在首次檢舉就停聘，可能主因是幼教法與教保條例修正案尚未上路，法律保障不夠完備所致。

根據教育部送交立法院的「台北市幼兒園性侵事件之相關說明及檢討報告」指出，北市教育局在2022年7月首次接獲檢舉，經調閱案發園所6月監視畫面查無事證，後經檢警偵辦也查無證據，2023年6月司法偵結作出不起訴處分。

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調查報告指出，幼兒園為學前教保服務機構，不適用「性別平等教育法」，直到2023年3月1日「幼兒教育及照顧法」、「教保服務人員條例」修正案，以及教育部訂定的「教保相關人員違法事件調查處理辦法」上路，明確規範幼兒園性別事件的調查處理機制，只要園所發生疑似性侵害事件，就必須依規定通報，並對行為人做出停聘或解聘處置。

北市教育局副局長陳素慧今還原事件時序說明，2022年7月接獲第一組家長檢舉，經行政和司法調查，都查無實證，去年6月司法調查終結，做出不起訴處分。2023年7月第二組家長提出檢舉，教育局與檢警分別展開行政與司法調查，行政調查已經做出處分，司法仍在調查中，強調兩起檢舉人不同，並沒有調查延宕一年的問題。

陳素慧進一步指出，2022年7月接獲檢舉時，當時法規並未強制規定涉案人暫時停聘等事宜，2023年3月教保法等修正案通過，才有明確規範通報與暫時停聘等規定。因此在2023年7月再次接獲檢舉後，即依據修正案規定，對園所未依規定通報、解聘等違法行為，處以最高罰鍰，總計開罰133萬元並撤銷立案，行為人和負責人終身不得於教保服務機構任職。

針對有民代指出案發園所負責人疑似透過其他人頭「借殼立案」，重新經營幼托事業，陳素慧表示，教育局在立案登記上是以身分證字號控管，若真有借人頭立案情事，抓到絕對重罰，若有相關檢舉也會加強稽查。