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新北三重天台廣場消防演練　強化複合式大樓防災應變

▲新北三重天台廣場消防演練。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北三重天台廣場消防演練。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

為了提升新北市三重區內複合用途大樓的防災及應變能力，新北市政府消防局於今（22日）在三重區天台廣場舉辦了一場自衛消防編組驗證示範演練，旨在確保在緊急情況下能夠保障場所人員的生命安全。

消防局表示，這次演練地點是著名的三重區天台廣場，這裡最早的天台戲院約在民國40年由木材工廠於二樓加蓋一座歌仔戲台，形成所謂的「天空中的戲台」，83年天台廣場重新開幕，目前轉型為複合用途大樓營業至今。

▲新北三重天台廣場消防演練。（圖／記者戴上容翻攝）

為了維護民眾公共安全，這次自衛消防編組驗證示範演練共分為兩階段：第一階段為「場所的自衛消防編組演練」，第二階段為「消防人員與場所的交接演練」。

消防局指出，希望透過這兩階段的訓練，讓大樓人員了解通報的重點流程及事項、熟悉滅火器及室內消防栓設備的使用、掌握避難場所的位置及逃生路線，並在緊急狀況下迅速疏散場所內部人員，最後再確實清點人數並把相關的資訊交接給消防人員，以利後續儘速完成救災任務，降低災害造成的損失。

新北市消防局專門委員陳勝照表示，這次演練是消防局針對複合用途大樓辦理的自衛消防編組驗證示範觀摩演練，期望透過此類活動，加強大樓防火管理核心要員的編組任務和地區隊執行及運用，重視防災工作及熟悉應變程序，避免潛在的災害發生、加強防災意識並提高應變能力及場所人員的安全保障。

▲新北三重天台廣場消防演練。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北三重天台廣場消防演練。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北三重天台廣場消防演練。（圖／記者戴上容翻攝）

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