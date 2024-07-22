　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

當眾扒童褲「大家一起笑他」！　幼兒園惡師趴地痛哭：對不起

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市板橋區福音幼兒園爆出不當管教事件，園內3名老師遭控動手打學生、棉被甩臉等，甚至其中一名江姓幼保員僅因幼幼班的孩童尿褲子，竟當眾扒褲羞辱，叫來其他學童圍觀、嘲笑，讓孩子身心受創。全案曝光後，園方6月25日召開家長說明會，會上涉案的幼保員江宜芳不斷道歉，還一度哭到啜泣、趴地，需要旁人攙扶，「對不起……，真的對不起……！」

家長控訴，孩子就讀幼幼班，身高才90公分、體重僅12公斤，但當天只因為尿褲子，宜芳老師竟然伸出雙手猛拉孩子雙腳，導致孩子當場向後摔、後腦杓著地，接著宜芳老師還當眾把孩子的褲子、內褲脫下，並叫來其他幼童圍觀，要求「大家一起笑他」，甚至之後還朝著孩子的腰部踢了2腳。家長忍不住在會中怒斥，「孩子那個學期才尿一次褲子，他才3歲，你要他心理怎麼辦？尿溼褲子怎麼了嗎？」

還有另名家長也痛斥，不只老師會脫學童褲子，甚至校內學童也會玩起「互脫褲子」的遊戲，向老師反映後，竟然得到「以牙還牙」的回應；家長忍不住痛批「老師是這樣教小孩的嗎？」

另名家長則表示，看了教育局監視器影帶後才發現，老師在學校的時候會大力拍打孩子的額頭，「我不曉得這樣有什麼意義？而且力道看起來有點大，我小孩到現在都會不自覺用力打自己額頭，我問他為什麼他都不講。」

還有家長說，雖然自己的孩子不是被脫褲子那位，但有被老師要求參與圍觀、嘲笑，從此在心中留下陰影，「3、4月的時候，有一天我要幫兒子換尿布，結果他突然很激動，拉住褲子大喊『我要穿褲子』！」

針對家長控訴，幼保員江宜芳在家長會上坦承確實有脫孩子褲子、拍打額頭等情節，但對於細節均避重就輕，還一度推稱「想不起來」，直到家長表示有看到監視影帶，江姓幼保員才表示「我想了一下……，確實有，真的很抱歉，對不起……」，最後還一度情緒激動、崩潰啜泣，向現場所有家長鞠躬致歉，甚至癱軟趴地痛哭。

▲▼新北市板橋福音幼兒園爆出老師虐童。（圖／家長提供）

▲面對家長質問，江姓幼保員趴地痛哭，不斷道歉。（圖／家長提供）

據悉，該名江姓幼保員早在2022年5月間就曾因對孩童施暴，遭家長要求簽立保證書，當時她因幼童在教室內尿尿，竟出手毆打孩子頭部，造成幼童太陽穴瘀青，當時還在保證書上寫下「承諾未來不再有此類事件發生」，如今卻又再爆不當管教。

針對此案，教育局回應，4月接獲家長陳情後，已立即依規定將行為人停職，並啟動調查。經教保服務機構不適任人員認定委員會會議決議，江姓助理教保員對7名幼童不當管教，處60萬罰鍰，終身不得聘任、任用、進用為教保服務人員；張姓教保員對2幼童不當管教，處30萬元罰鍰，3年內不得聘任、任用、進用為教保服務人員；高姓教保員對2幼童不當管教，處3萬元罰鍰，協助12小時幼兒輔導管教、情緒管理相關課程。

針對幼兒園督導管理疏失部分，教育局已依規定裁處負責人最高6萬元。為維護幼生安全，教育局勒令該園停招。教育局並於4至6月間強力稽查該園，確保幼生之就學安全。該幼兒園於6月即無招收新生，針對該園部分，教育局已嚴正要求幼兒園召開家長說明會，妥適與家長說明違法情形、園內教保服務人員配置及後續改善措施。另外，教育局已於113學年度(113年8月1日起)解除該園準公共幼兒園契約。

教育局表示，6至7月間仍持續與本案的幼生家長聯繫，以確認並協助家長個別需協助事項，同時已督導並確認該園妥適辦理本案家長退費事宜；另外，若家長需相關法律諮詢，教育局將立即提供協助。

▲新北恐怖幼兒園。（圖／全國教保資訊網）

▲全國教保資訊網上已公布該幼兒園的裁罰結果。（圖／全國教保資訊網）

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
快訊／小吳、紀卜心發聯合聲明
快訊／「凱米」轉中颱！最新路徑出爐
女子忠孝東路墜樓亡！　死前曾打給老公
快訊／毛畯珅涉性侵6女童　改口只認猥褻再押2個月
救生育率　研擬「每胎每月補助3萬」
三峽飆40.1高溫「北部紫爆」　鄭明典曝原因
颱風凱米增強中！　北市水門最快明天「只出不進」
海溫適合颱風發展「凱米以巔峰型態侵台」　專家：全台風雨明顯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

賓士變烤箱！粗心嬤下車「1歲孫女鎖車內」　警消破窗救出

獨／2消防員「偷電、洩密」仍順利請調惹議！新北消防局急喊卡

中部萬安演習！彰化正妹騎士險挨罰　高鐵站百名旅客配合度高

台南轎車疑閃車撞變電箱側翻　害1218戶停電！2人送醫

快訊／毛畯珅被控性侵6女童　改口只認猥褻再延押禁見2個月

北市女邊走邊喝酒…忠孝東路墜樓「肢體變形亡」！死前曾打給老公

警攔查拿「酒測棒」要求吹一下　駕駛拒配合：沒酒精反應一定告

台南平實公園29歲男陳屍公廁　早起運動民眾嚇壞急報警

獨／竹科驚傳墜樓！36歲工程師出身頂大碩士　頭部重創身亡

快訊／新北45歲男三峽溪溺水　警消急拉上岸CPR搶救中

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

林俊傑是香菜Lover

王建民登板夢幻對決洪一中　觸身球砸中陳金鋒：完蛋了

17歲少年搶老人手機　逃逸3秒後遭公車撞死

賓士變烤箱！粗心嬤下車「1歲孫女鎖車內」　警消破窗救出

獨／2消防員「偷電、洩密」仍順利請調惹議！新北消防局急喊卡

中部萬安演習！彰化正妹騎士險挨罰　高鐵站百名旅客配合度高

台南轎車疑閃車撞變電箱側翻　害1218戶停電！2人送醫

快訊／毛畯珅被控性侵6女童　改口只認猥褻再延押禁見2個月

北市女邊走邊喝酒…忠孝東路墜樓「肢體變形亡」！死前曾打給老公

警攔查拿「酒測棒」要求吹一下　駕駛拒配合：沒酒精反應一定告

台南平實公園29歲男陳屍公廁　早起運動民眾嚇壞急報警

獨／竹科驚傳墜樓！36歲工程師出身頂大碩士　頭部重創身亡

快訊／新北45歲男三峽溪溺水　警消急拉上岸CPR搶救中

住進高人氣森林遊樂區！開箱溪頭福華漢光樓全館唯一蜜月套房

499褲子「他拿1001元找零」　友看傻：誰能比他丟臉！全場狂+1

巨嬰撐不住！00940失守10元發行價　股民急喊：自救會回歸

租屋處冷氣不涼！他自費更換「退租卻帶不走」　結局曝光

閩南語考試改台灣國語　黃國昌酸：課本要不要改成「台灣國語文」？

密集恐懼視覺驚悚！觀眾看完《嘎啦》直接吐在影廳

高雄夢時代「動漫祭」14個角色齊聚　合影買周邊通通有

Johnnie Walker黑牌「So Black調飲」揪高爾宣撞出潮黑態度！檸檬蜂蜜氣泡組合懂就JOHN喝

跟上詹皇、字母哥等世界巨星腳步　王冠閎成台灣代表：我只想贏

徐若瑄突接到老師電話！急奔學校「帶兒看醫生」：最害怕的事之一

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

即／桃機旅客爆料「行李裝手榴彈」！航警到場逮人

獨／竹科驚傳墜樓命案　36歲工程師頭部重創亡

好心收留成私密片女主角！2妹子洗澡被看光

新北幼兒園虐8童！3師「扒褲羞辱、倒吊撞頭」惡行曝光

義大Outlet逛街遇到蛇！花車驚見「臭青母蠕動」

即／台中女社區5樓墜落！送醫搶救中

醫師竟是偷拍狼！　醫院、捷運、賣場全下手

快訊／板橋篤行路大火！現場慘況曝光

台中Lalaport驚爆偷拍　3正義哥壓制抓人

當眾扒童褲！幼兒園惡師趴地痛哭：對不起

台東某溫泉飯店傳意外！男送醫不治

台中死亡車禍！26歲騎士撞半拖車倒地亡

8旬婦違規過馬路遭撞亡　騎士卸責未和解被訴

真理褲妹、絲襪女全入鏡　色醫偷拍手法曝

更多熱門

相關新聞

快訊／新北男三峽溪溺水　警消急拉上岸搶救中

快訊／新北男三峽溪溺水　警消急拉上岸搶救中

台七乙線3.9K、醒心橋下三峽溪今(22日)下午1時01分傳出溺水意外，警消初步了解，現場一名年約30歲的男子今午前往三峽溪戲水，但卻疑似不熟悉地形而發生溺水意外。警消獲報趕抵現場後立即將男子救起，並實施CPR、後續送往醫院搶救。詳細事發原因仍尚待釐清。

新北幼兒園虐8童！3師「扒褲羞辱、倒吊撞頭」惡行曝光

新北幼兒園虐8童！3師「扒褲羞辱、倒吊撞頭」惡行曝光

遊艇擱淺象鼻岩附近岸際…船體傾斜「7遊客站礁岩」！

遊艇擱淺象鼻岩附近岸際…船體傾斜「7遊客站礁岩」！

「腦筋空白」刀殺母姐　中和20歲男稱沒印象

「腦筋空白」刀殺母姐　中和20歲男稱沒印象

新北翁違規穿越馬路遭撞！重摔倒地

新北翁違規穿越馬路遭撞！重摔倒地

關鍵字：

新北福音幼兒園板橋扒褲惡師幼保員

讀者迴響

熱門新聞

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

有機會颱風假？　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率破8成

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

凱米登陸機率升！2地成風雨搖滾區

胎兒染色體多個Y！網喊母湯：惡魔基因

今年鬼月最衰3星座公開！

陸醫院院長偷吃嬌妻閨蜜！網見正臉照大歪樓

即／拜登宣布「放棄競選連任」

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

凱米逼近有望放颱風假？蔣回應了

凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」

凱米颱風逼近　颱風假5大QA一次看

覺得好累！他皮膚「詭冒1症狀」　醫一照驚罹肝癌

直擊籃籃收工「BMW停電視台門口等」

更多

最夯影音

更多

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面