當眾扒童褲「大家一起笑他」！　幼兒園惡師趴地痛哭：對不起

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市板橋區福音幼兒園爆出不當管教事件，園內3名老師遭控動手打學生、棉被甩臉等，甚至其中一名江姓幼保員僅因幼幼班的孩童尿褲子，竟當眾扒褲羞辱，叫來其他學童圍觀、嘲笑，讓孩子身心受創。全案曝光後，園方6月25日召開家長說明會，會上涉案的幼保員江宜芳不斷道歉，還一度哭到啜泣、趴地，需要旁人攙扶，「對不起……，真的對不起……！」

家長控訴，孩子就讀幼幼班，身高才90公分、體重僅12公斤，但當天只因為尿褲子，宜芳老師竟然伸出雙手猛拉孩子雙腳，導致孩子當場向後摔、後腦杓著地，接著宜芳老師還當眾把孩子的褲子、內褲脫下，並叫來其他幼童圍觀，要求「大家一起笑他」，甚至之後還朝著孩子的腰部踢了2腳。家長忍不住在會中怒斥，「孩子那個學期才尿一次褲子，他才3歲，你要他心理怎麼辦？尿溼褲子怎麼了嗎？」

還有另名家長也痛斥，不只老師會脫學童褲子，甚至校內學童也會玩起「互脫褲子」的遊戲，向老師反映後，竟然得到「以牙還牙」的回應；家長忍不住痛批「老師是這樣教小孩的嗎？」

另名家長則表示，看了教育局監視器影帶後才發現，老師在學校的時候會大力拍打孩子的額頭，「我不曉得這樣有什麼意義？而且力道看起來有點大，我小孩到現在都會不自覺用力打自己額頭，我問他為什麼他都不講。」

還有家長說，雖然自己的孩子不是被脫褲子那位，但有被老師要求參與圍觀、嘲笑，從此在心中留下陰影，「3、4月的時候，有一天我要幫兒子換尿布，結果他突然很激動，拉住褲子大喊『我要穿褲子』！」

針對家長控訴，幼保員江宜芳在家長會上坦承確實有脫孩子褲子、拍打額頭等情節，但對於細節均避重就輕，還一度推稱「想不起來」，直到家長表示有看到監視影帶，江姓幼保員才表示「我想了一下……，確實有，真的很抱歉，對不起……」，最後還一度情緒激動、崩潰啜泣，向現場所有家長鞠躬致歉，甚至癱軟趴地痛哭。

▲面對家長質問，江姓幼保員趴地痛哭，不斷道歉。（圖／家長提供）

據悉，該名江姓幼保員早在2022年5月間就曾因對孩童施暴，遭家長要求簽立保證書，當時她因幼童在教室內尿尿，竟出手毆打孩子頭部，造成幼童太陽穴瘀青，當時還在保證書上寫下「承諾未來不再有此類事件發生」，如今卻又再爆不當管教。

針對此案，教育局回應，4月接獲家長陳情後，已立即依規定將行為人停職，並啟動調查。經教保服務機構不適任人員認定委員會會議決議，江姓助理教保員對7名幼童不當管教，處60萬罰鍰，終身不得聘任、任用、進用為教保服務人員；張姓教保員對2幼童不當管教，處30萬元罰鍰，3年內不得聘任、任用、進用為教保服務人員；高姓教保員對2幼童不當管教，處3萬元罰鍰，協助12小時幼兒輔導管教、情緒管理相關課程。

針對幼兒園督導管理疏失部分，教育局已依規定裁處負責人最高6萬元。為維護幼生安全，教育局勒令該園停招。教育局並於4至6月間強力稽查該園，確保幼生之就學安全。該幼兒園於6月即無招收新生，針對該園部分，教育局已嚴正要求幼兒園召開家長說明會，妥適與家長說明違法情形、園內教保服務人員配置及後續改善措施。另外，教育局已於113學年度(113年8月1日起)解除該園準公共幼兒園契約。

教育局表示，6至7月間仍持續與本案的幼生家長聯繫，以確認並協助家長個別需協助事項，同時已督導並確認該園妥適辦理本案家長退費事宜；另外，若家長需相關法律諮詢，教育局將立即提供協助。

▲全國教保資訊網上已公布該幼兒園的裁罰結果。（圖／全國教保資訊網）