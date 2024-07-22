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新北增加545噸凍儲　澳底漁港冷凍處理廠開工

▲新北增加545噸凍儲 澳底漁港冷凍處理廠開工。（圖／新北市農業局提供）

▲貢寮澳底漁港冷凍處理廠竣工模擬圖。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

貢寮區澳底漁港為新北市重要漁作基地，貢寮區漁會為調節漁獲產銷，協助漁獲初級加工與包裝，於漁港興建冷凍處理廠，並於今（22日）舉行冷凍處理廠新建工程開工典禮，新北市副市長劉和然出席開工典禮，以表支持在地產業發展冷鏈系統。

澳底漁港為貢寮區內最具規模的漁港，也是東北角海域重要的漁作基地，設籍漁船數量約290艘，主要從事延繩釣、一支釣、棒受網及扒網等沿近海漁業，主要漁獲物則有白帶魚、鯖鰺、小卷及各種鯛科魚類，而鄰近周圍亦有貢寮鮑養殖產業穩健發展。貢寮區漁會為調節魚貨產銷，在農業部漁業署及新北市政府經費支持，斥資約9,725萬5,800元於澳底漁港興建冷凍處理廠，預計2025年底完工。

▲新北增加545噸凍儲 澳底漁港冷凍處理廠開工。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市副市長劉和然（中偏左）、貢寮區漁會理事長陳育甯（中偏右）及與會貴賓動土儀式。

副市長劉和然表示，新北市擁有28座漁港，故漁港發展對於產業相當重要，市府持續推動「嗨漁港」，不僅關注漁民需求，更依據漁港特性及週邊景點進行相應改善，以發展不同多元價值，包含漁港觀光、漁港美景、漁港美食、漁港智能化等，這次呼應在地產業需求，於貢寮區內最大的澳底漁港建設冷凍處理廠，就是希望能為漁民建構完善的冷鏈系統，強化調節魚貨產銷，提升漁產品品質、食品安全和漁港經濟效益，市府未來將持續協助在地漁業發展，推動各項建設，讓漁民安居樂業。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，澳底冷凍處理廠的建物外觀以船艏船尾幾何外型設計，象徵乘風破浪前進意象及漁業永續經營願景，冷凍處理廠基地面積541坪，規劃設置包裝作業區、10~15°C理貨暫存區、-25°C凍儲室及-38~-40°C急速冷凍室等空間設備，完工後預計增加545噸凍儲量，提供貢寮區在地魚貨冷凍及初級加工，亦可同時扮演來往宜蘭與基隆之間魚貨的調節轉運點，提供東北角水產品運銷新選擇。

▲新北增加545噸凍儲 澳底漁港冷凍處理廠開工。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市府與農業部漁業署補助貢寮區漁會建設澳底漁港冷凍處理廠。

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