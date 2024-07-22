新北三峽飆40.1度高溫「北部紫爆」　鄭明典曝原因

▲今日天氣依舊炎熱，新北市三峽出現40.1度高溫。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今（22日）依舊天氣炎熱，中央氣象署觀測資料顯示，新北市三峽測站下午1時30分，出現40.1度極端高溫，到今天目前最高溫。前中央氣象局長鄭明典今日在臉書指出，北部是東風的背風沉降（焚風），縱谷風速弱，散熱不易。

氣象署下午2時37分針對16縣市發布高溫資訊，今日台東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。新北市、桃園市、新竹縣、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

▲高溫資訊圖。（圖／氣象署提供）

氣象署提醒避免戶外活動，外出時請注意防曬、補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

據氣象署觀測資料指出，新北市三峽測站下午1時30分出現40.1度高溫，其次是桃園蘆竹測站，在中午12時50分出現39.5度高溫，新北市五股測站也出現38.9度、桃園新屋區的農改測站也有38.8度。

鄭明典在臉書發文表示，北部焚風、縱谷無海風，中南部沿海有海風調節，其他地方都熱。北部是東風的背風沉降（焚風），縱谷風速弱，散熱不易。

高溫資訊(紅色)

＊高溫紅色燈號：台東縣

＊高溫橙色38燈號：新北市、桃園市、新竹縣、屏東縣

＊高溫橙色36燈號：台北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣