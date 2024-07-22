凱米颱風估雨量破500毫米　公路局備「蘇花公路中斷疏運」3方案

▲因應凱米颱風來襲，公路局針對蘇花公路提出3大應變方案。（圖／公路局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱凱米持續向台灣靠近，交通部長李孟諺今（22日）下午視察公路局防災整備情形，公路局針對蘇花廊道脆弱點盤點及整備3大應變方案，台9線蘇花公路（蘇澳至崇德）中斷預判3日內無法搶通，協調相關單位應變，李孟諺指出，預估此次颱風帶來可能有500毫米以上的降雨量，提醒各單位加強防範。

公路局指出，因應凱米颱風盤點整備重點路段，包括台2線北寧路段上半部及坡頂已完成掛網噴漿，並預擬替代道路為台2線瑞濱路段、台9線崇德端備妥4只貨櫃、台9丁65.7K備妥6只貨櫃，以及因應鐵公路中斷啟動海運疏運作業，已完成航運桌推演練，並橫向聯繫。

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公路局表示，蘇花路廊與台鐵平行路段的4處鐵公路聯防災點，透過監視器CCTV監看及巡查，並清疏及擋牆加強。和仁-崇德脆弱路段人車引導方案，台9線164.2K、164.5K、161.3K增加進駐機具人力，緊急停駐空間派駐LED警示車、車上並備飲水糧食，以應人車滯留引導及供食。

▲公路局總工程司陳進發簡報說明防颱整備情形。（圖／公路局提供）

公路局彙整首波警戒路段，包括台7線（北橫公路）、台7甲線（中橫公路宜蘭支線）、台8線（中橫公路）、台9線（北宜公路、蘇花公路）、台9甲線（新烏公路）等，實際作為依即時氣象情資決策後發布並現場機動調整。

凱米颱風預估將對東部影響甚大，公路局指出，台9線蘇花公路（蘇澳至崇德）中斷時預判3日內無法搶通，將視中斷情形協調航港局、台鐵公司及客運業者等啟動3大應變方案，包括公路阻斷而鐵路正常（鐵路為主，海運為輔），鐵、公路均阻斷（海、空運疏運），鐵路阻斷而公路正常（公路為主，海、空運為輔）。

李孟諺受訪時表示，這次看起來迎風面西部會有比較大量的降雨，預估可能有500毫米以上雨量，所以去年颱風受災嚴重的南投、高雄以及前陣子發生崩塌的基隆潮境公園路口處的台二線等地，要特別注意防範。

▲交通部長李孟諺（左二）視察公路局防颱整備情形。（圖／公路局提供）

李孟諺說，台鐵在宜花東備好200多座監視器，透過AI監測土石流或異物入侵，在今天以前花蓮再增加14組監視器，自動告警機制讓花蓮鐵路沿線更加安全，有任何的狀況可以在第一時間通知司機員做相關的應變。

李孟諺表示，此次颱風雨量集中在西部為主，並且花東地區鐵公路萬一有突發狀況，交通部也會請航港局，事先協調好相關的船舶，必要的時候做相關疏運。