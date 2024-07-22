「世界肝炎日」安泰醫院響應全台30院所　同步腹部超音波檢查

▲東港安泰醫院世界肝炎日檢查 。（圖／安泰醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

肝病是國病，為喚起國人重視定期追蹤檢查，避免太晚發現肝癌的悲劇，安泰醫療社團法人安泰醫院與肝病防治學術基金會繼2021年10月參與全台12家醫療院所免費腹超活動後，2024年再次結合世界肝炎日，一起和全台灣北中南東30家醫療院所於7月21日上午，同步舉辦大規模免費腹部超音波肝癌篩檢，並在3小時為超過150人做肝、膽、胰、脾、腎臟的免費腹部超音波檢查。

安泰醫院胃腸肝膽科暨教學副院長石志安醫師表示，腹部超音波檢查無痛、迅速，檢查又方便，是揪出肝臟等病灶的重要利器，尤其對肝病的診斷價值更高，呼籲B、C肝病友每半年做一次腹部超音波檢查，四十歲以上民眾，即使沒有B、C肝也要每年「超」一次，希望民眾都能重視肝臟健康，加速肝病從臺灣消失。

安泰醫院榮譽院長也是現任立法院衛環委員會 蘇清泉立委也到現場關心，並表示「肝臟是否健康？不是靠感覺，而是靠抽血檢查加腹部超音波。」他很高興禮拜天現場有上百位鄉親為健康到醫院來做超音波檢查，也呼籲民眾一定要重視肝臟的健康，定期檢查，早發現早治療，再配合良好的飲食生活習慣，為自己的健康努力加油，「健康無價，健康尚好」！