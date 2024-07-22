專偷空屋！北海道「阿公竊盜團」獄中相識　年紀最大88歲

▲日本警方抓到3名老人合組的竊盜集團，嫌犯專門鎖定空屋下手偷錢。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

北海道3名老人組成「阿公竊盜團」，專門闖空屋偷竊，最年長者高齡88歲，累計犯案逾10起，警方將這個犯罪集團取名「G3S」（日文「爺爺們」發音）。

綜合日媒報導，88歲的海野秀男、70歲的松田秀美和另名69歲老人合組「阿公竊盜團」，涉嫌合夥闖入空屋行竊，遭警方逮捕。3名老人於5月19日共同闖進北海道江別市一間空屋，竊取約新台幣42元現金和3瓶總價值約新台幣2,084元的威士忌。

3名嫌犯在6月20日再次犯案，闖入札幌市東區的一間空屋，偷走包括項鍊、戒指、手錶在內的24件物品，總價值約100萬日圓（約新台幣20.8萬元）。直到案發4天後，管理房屋的女子發現屋內凌亂不堪，這才報警處理。

警方調閱附近監視器畫面與追查贓物流向，鎖定3名嫌犯，並於7月17日將嫌犯逮捕歸案。海野秀男與松田秀美因涉嫌5月闖入江別市另一間空屋，已被警方逮捕；警方後續追查出69歲共犯，並將其逮捕歸案。警方未公布3人是否坦承犯案。

經警方調查，3名嫌犯於獄中結識，行竊時分工合作，88歲的海野負責行竊，70歲的松田擔任駕駛，69歲的共犯負責保管贓物。3名嫌犯疑似在江別市和札幌市犯下超過10起潛入住宅竊盜案，偵辦人員將案件歸類為「G3S」併案偵辦。警方研判3人涉案不只此案，正深入追查。



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