南韓心戰廣播內容曝！爆料士兵「脫北失敗」遭逮　地雷兵炸斷肢

▲北韓軍在前線地帶埋設地雷，卻反而誤踩重傷、死亡。（圖／南韓聯合參謀本部）

記者羅翊宬／編譯

隨著近來北韓（朝鮮）不斷朝南韓空飄「穢物氣球」，不僅讓南韓全面終止《9.19南北韓軍事協議》，甚至還決定在軍事緩衝區（DMZ）西、中、東戰線全面重啟擴音設備，向北韓邊境部隊和居民實施心戰喊話。日前，南韓軍方在廣播中首度透露，他們目睹北韓士兵脫北失敗、慘遭當局活捉的畫面。

根據韓媒《中央日報》，南韓軍方從昨（21）日下午1時起全面啟動西、中、東部三大戰線各自部署的擴音設備，分別為24座固定式擴音器、16座移動式擴音器，光是投入「心戰廣播」的邊境擴音設備就高達40座，高功率擴音器可以讓廣播內容傳達10至30公里遠，對於長久以來實施內部消息封鎖的北韓而言，無疑是一大重創。

由南韓國防部直隸部隊國軍心理戰團所經營的廣播「自由之聲」，透過南韓的心戰廣播設備傳達至北韓，21日晚間9時響起悲壯的音樂聲、拉開心戰廣播的序幕，隨後一名女性以鏗鏘有力的聲線進行廣播，「在此警告（北韓）人民軍！」

▲北韓士兵們將地雷揹在身上，準備進行埋設作業。（圖／大韓民國國防部）

該名女性主播在廣播中透露，「今年7月18日20時（晚間8時），在東部戰線人民軍第46師團前方非武裝地區（軍事緩衝區，DMZ）內，一名北韓人員試圖逃離奴隸般的生活，豈料卻慘遭北韓當局綑綁押回，我們被迫目睹這殘忍的一幕。」

報導指出，北韓近來持續動員大批兵力至前線，尤其今年4月起更動用部隊在軍事緩衝區埋設地雷、修建圍牆等防禦工事，導致無法承受軍旅生活的北韓民眾試圖脫北，上述情報首次於心戰廣播時公開，先前南韓國內媒體並無相關報導。

據悉，東部戰線人民軍第46師團位於北韓江原道金化郡栗沙里，位處軍事緩衝區的東部戰線上。南韓軍方之所以透過心戰廣播，向北韓部隊與民眾公開北韓士兵脫北失敗的消息，其實是考量到北韓長年以來封鎖消息流通，透過向北韓民眾「公開事實」達到動搖人心的目的。

▲南韓軍方將從21日中午起「3個戰線」同時啟動擴音設備，向北韓實施心戰廣播。（圖／達志影像／美聯社）

心戰廣播還特別強調，近來因為北韓積極在軍事緩衝區埋設地雷，導致人民軍第3師團、第15師團、第5師團、第25師團、第2師團頻繁發生誤觸地雷導致引爆的悲劇，使沒有穿基本防護裝備的北韓士兵遭地雷炸到斷手斷腳、甚至死亡，且北韓也動員女兵埋設地雷。

另外，南韓軍方也透過心戰廣播，向北韓民眾透露前北韓駐古巴大使館參事李日規攜家帶眷脫北、逃亡南韓的消息，「最近許多北韓外交官對於平壤政權違反倫理的不正常行為感到羞恥、丟臉、幻滅，因此正加速逃離北韓。」