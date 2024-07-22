港媒：三中全會「王滬寧角色吃重」　深受習近平倚重

▲ 王滬寧是唯一學者出身的中共政治局常委，同時是大陸對台「二把手」。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共第二十屆中央委員會第三次全體會議（三中全會）近日閉幕，港媒觀察到，中共政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧出任排名第一的文件起草組副組長，體現出他在大陸政治經濟文化轉型過程中的獨特角色和習近平對他的倚重。

《香港01》指出，早在2023年中共中央政治局便已決定成立三中全會文件起草組，由中共中央總書記習近平親自擔任組長，副組長則分別為三位常委王滬寧、蔡奇、丁薛祥。不同尋常的是，王滬寧擔任副組長。

報導指出，習近平11年前在十八屆三中全會上，曾做出關於《中共中央關於全面深化改革若幹重大問題的決定》的說明，其中的文件起草組組長是他本人，副組長是2位常委劉雲山、張高麗。其中，當時劉雲山是中央書記處排名第一的書記，張高麗是國務院排名第一的副總理，前者代表黨務工作，後者代表政務和經濟工作。

▲習近平出席第二十屆三中全會。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

今年的三中全會的文件起草組，大體上延續了十八屆三中全會文件起草組的人事安排，不同的是，排名第一的文件起草組副組長由王滬寧出任，這說明擅長理論、有黨務和改革經驗的王滬寧，在二十大後依舊扮演獨特角色。

報導指出，眾所周知，王滬寧是大陸政壇具有重大影響的高層智囊，在過去多年決策層的理論體系構建中，扮演獨特而重要的角色。

王滬寧生於1955年，在上世紀80年代後期擔任上海復旦大學教授，學而優則仕，他被調入中央工作，先後以中央政策研究室副主任、主任和中央書記處書記的身份輔佐江澤民和胡錦濤，參與構建「三個代表」重要思想和科學發展觀，被稱為「三朝元老代表」。

2012年習近平上任後，王滬寧升任中央政治局委員，並繼續兼任中央政策研究室主任，經常陪同習近平出席內外活動；2017年升任政治局常委和中央書記處排名第一的書記；2022繼續擔任政治局常委；2023年出任大陸全國政協主席。

值得注意的是，自2014年中央全面深化改革領導小組（後來升格為中央全面深化改革委員會）成立以來，王滬寧一直在其中扮演重要角色，協助習近平重塑過去10年中國政治秩序。