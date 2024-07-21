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三中全會《決定》加強黨對改革領導　習近平：黑天鵝、灰犀牛隨時發生

▲▼ 習近平出席 第二十屆三中全會 、參與分組討論 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲第二十屆三中全會《決定》起草，由中共中央總書記習近平親自擔任文件起草組組長。圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

中共中央今（21）日發佈《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》全文。大陸官媒《新華社》稍早發布中共中央總書記習近平所做的關於《決定》的說明。中共中央政治局去年11月决定成立三中全会文件起草组，由他擔任組長，經歷7個多月搜集各方意見，最終全體會議通過《決定》，強調注重加強黨對改革的領導，是進一步全面深化改革、推進中國式現代化的根本保證，習近平也強調世界局勢不穩定，黑犀牛、黑天鵝事件可能隨時發生。

第二十屆三全會全體通過審議《決定》。全會《決定》的起草，由中共中央總書記習近平親自擔任文件起草組組長，重點部署未來五年的重大改革舉措。《決定》共2萬多字，除引言和結束語，分共15個部分，分三大板塊，共60條重點細項。《新華社》稍早釋出習近平所做的關於《決定》說明。

習近平首先指出，受中央政治局委託，就《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》起草的有關情況向全會作說明。

習近平特別提及，「這是應對重大風險挑戰、推動黨和國家事業行穩致遠的迫切需要。」推進中國式現代化是一項全新的事業，前進道路上必然會遇到各種矛盾和風險挑戰。

習近平指出，當前世界百年未有之大變局加速演進，局部衝突和動蕩頻發，全球性問題加劇，來自外部的打壓遏制不斷升級，我國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件隨時可能發生。

習近平強調，有效應對這些風險挑戰，在日趨激烈的國際競爭中贏得戰略主動，「需要進一步全面深化改革，用完善的制度防範化解風險、有效應對挑戰，在危機中育新機、於變局中開新局。」

關於決定稿起草過程，習近平也指出，2023年11月，中央政治局決定，成立黨的二十屆三中全會文件起草組，由他擔任組長，王滬寧、蔡奇、丁薛祥同擔任副組長，在中央政治局常委會領導下承擔文件起草工作。12月8日，文件起草組召開第一次全體會議，文件起草工作正式啓動。歷經7個多月時間，文件起草組深入調查研究，廣泛徵求意見，開展專題論證，反覆研究討論。

關於決定稿起草過程重點，習近平也指出，一是總結和運用改革開放以來特別是新時代全面深化改革的寶貴經驗，確定遵循原則，堅持正確政治方向。二是緊緊圍繞推進中國式現代化、落實黨的二十大戰略部署來謀劃進一步全面深化改革，堅持問題導向。三是抓住重點，突出體制機制改革，突出戰略性、全局性重大改革，突出經濟體制改革牽引作用，凸顯改革引領作用。四是堅持人民至上，從人民整體利益、根本利益、長遠利益出發謀劃和推進改革。五是強化系統集成，加強對改革整體謀劃、系統佈局，使各方面改革相互配合、協同高效。

習近平強調，「這次全會文件起草，把發揚民主、集思廣益貫穿全過程。」2023年11月27日，黨中央發出通知，就黨的二十屆三中全會議題徵求各地區各部門各方面和部分幹部群眾意見，各地區各部門各方面就文件主題、框架、重要舉措等提出許多有價值的建議，為決定稿起草提供了重要參考。

習近平稱，2024年5月7日，「決定稿下發黨內一定範圍徵求意見，徵求黨內老同志意見，專門聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表意見，聽取相關企業和專家學者意見。」同時，各方面提出了1911條修改意見和建議。文件起草組認真研究這些意見和建議，能吸收盡量吸收，作出221處修改。

在起草工作過程中，中央政治局常委會召開3次會議、中央政治局召開2次會議進行審議、修改，形成了提請這次全會審議的決定稿。

關於決定稿基本框架和主要內容。決定稿除引言和結束語外，有15個部分，分三大板塊。第一部分為第一板塊，是總論，主要闡述進一步全面深化改革、推進中國式現代化的重大意義和總體要求。第二至第十四部分為第二板塊，是分論，主要從經濟、政治、文化、社會、生態文明、國家安全、國防和軍隊等方面部署改革。第十五部分為第三板塊，主要講加強黨對改革的領導、深化黨的建設制度改革、黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。內容條目通篇排序，開列60條。

▲▼ 第二十屆三中全會、習近平出席閉幕、破除身體不適謠言 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲習近平指出「加強黨領導改革」是根本保證。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

習近平也說明，決定稿錨定2035年基本實現社會主義現代化目標，重點部署未來五年的重大改革舉措，其內容重點如下。

第一，注重發揮經濟體制改革牽引作用。深化經濟體制改革仍是進一步全面深化改革的重點，主要任務是完善有利於推動高質量發展的體制機制，塑造發展新動能新優勢，堅持和落實「兩個毫不動搖」，構建全國統一大市場，完善市場經濟基礎制度。

第二，注重構建支持全面創新體制機制。決定稿統籌推進教育科技人才體制機制一體改革，強調深化教育綜合改革、深化科技體制改革、深化人才發展體制機制改革，提升國家創新體系整體效能。

第三，注重全面改革。決定稿在統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局框架下謀劃進一步全面深化改革，統籌部署經濟體制改革和其他各領域改革。

第四，注重統籌發展和安全。國家安全是中國式現代化行穩致遠的重要基礎。決定稿把維護國家安全放到更加突出位置，圍繞推進國家安全體系和能力現代化，提出構建聯動高效的國家安全防護體系，推進國家安全科技賦能；健全重大突發公共事件處置保障體系；建立人工智能安全監管制度。健全反制裁、反干涉、反「長臂管轄」機制；健全貿易風險防控機制，完善涉外法律法規體系和法治實施體系，深化執法司法國際合作。圍繞持續深化國防和軍隊改革，提出完善人民軍隊領導管理體制機制，深化聯合作戰體系改革，深化跨軍地改革。

第五，注重加強黨對改革的領導。黨的領導是進一步全面深化改革、推進中國式現代化的根本保證。決定稿提出完善黨中央重大決策部署落實機制；深化幹部人事制度改革，鮮明樹立選人用人正確導向，大力選拔政治過硬、敢於擔當、銳意改革、實績突出、清正廉潔的幹部，著力解決幹部亂作為、不作為、不敢為、不善為問題；樹立和踐行正確政績觀，落實「三個區分開來」，激勵幹部開拓進取、幹事創業；增強黨組織政治功能和組織功能；健全防治形式主義、官僚主義制度機制，健全不正之風和腐敗問題同查同治機制，豐富防治新型腐敗和隱性腐敗的有效辦法。

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